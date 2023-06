Du gameplay pour Armored Core VI: Fires of Rubicon

Ma première rencontre avec la saga était sur le premier Armored Core sur PlayStation. Je me souviens d’un jeu exigeant dont les boss me roulaient littéralement dessus… Ce devait être ma première expérience avec un jeu FromSoftware , et je crois en être revenu indemne. Je crois…Tout ça pour dire, qu’une nouvelle vidéo de gameplay du prochain opus vient d’être publiée par Bandai Namco , on en profite pour vous glisser la précédente également. On voit bien que le futur titre est bien plus nerveux, et qu’il profite aussi de la verticalité des niveaux. Comme d’habitude, les méchas seront personnalisables à souhait, espérons que l’on ne passera pas plus de temps dans le garage qu’en jeu. Armored Core VI: Fires of Rubicon est attendu pour bientôt, le 25 août, et se récupérera sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.