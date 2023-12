Shadow Gambit: Yuki's Wish & Zagan's Ritual

C’est pas trop dans les habitudes de Factor de tester des DLCs. Mais quand lesdits contenus sont signés par les corsaires de Mimimi Games qui ont su, jeu après jeu, gagner leurs lettres de noblesse jusqu'à carrément redéfinir un genre (ce qui n'est pas à la portée de tout le monde), et qu’en plus ces extensions servent de chant du cygne avant de mettre la clé sous la porte… on ne pouvait vraiment pas se quitter sur une simple note d'actualité.

La fin justifie les moyens

L'en-deça en deux ambiances

Honnêtement, je ne suis pas ressorti aussi extatique de Shadow Gambit que de leurs précédents jeux. Oui, la lassitude commençait à se faire sentir. Et puis je ne suis jamais totalement rentré dans leur trip de pirates maudits fantasmagoriques voguant dans les Caraïbes Perdues. Pourtant, j’y avais trouvé de quoi rassasier ma soif de tactique temps réel à sa sortie, car malgré tout, les systèmes de jeu et la patte du studio étaient toujours présents.Qui plus est, le jeu était arrivé à justifier son système de sauvegardes instantanées par l’histoire, et c’était plutôt bien vu (NDR: il y a un article très intéressant sur les optimisations qu'ils ont fait sur leur système de sauvegarde maison à lire par ici ). Enfin bref, oui, j'y ai passé un bon moment. Qui fut de courte durée quand une semaine après sa sortie, les Allemands annonçaient la fermeture de leur studio fin 2023. Ils avouaient être fatigués et écoeurés de devoir faire des productions en accordéon, devant se séparer de toutes les équipes le temps de se battre pour trouver des financements avant de devoir rappeler tout le monde. Et ça, à chaque nouveau projet. On les comprend.Mais avant de se quitter pour de bon, Mimimi avait une toute dernière carte à jouer : offrir à ses fans un combo de DLCs rajoutant deux nouveaux héros et douze missions. Et quoi de mieux pour commencer que le retour d’un des plus attachants duos du Mimimiverse : Yuki et Kuma de Shadow Tactics: Blades of The Shogun . Devenue terreur des mers après avoir croisé la route de l’inquisiteur Salazar, la Japonaise est désormais connue sous le sobriquet de la Corsaire du Crépuscule, condamnée à une vie sous la forme d’une éternelle adolescente. Pourtant, il lui reste un espoir de récupérer sa forme humaine. Et pour cela, elle va devoir explorer le Rêve du Dragon, une nouvelle île qui héberge des pagodes en pagaille, mais surtout un dragon qui pourrait bien exaucer les voeux de ceux qui arriveraient à le réveiller. La voilà donc partie avec tout l’équipage du Red Marley dans une véritable chasse au trésor. Cette première série de six missions nous permettra de mettre à profit les pouvoirs de Yuki, la possibilité de transmuter les cadavres qu’elle laisse derrière elle en rondins de bois, mais essentiellement de tendre des pièges aux ennemis et de les attirer dedans à l’aide de son fidèle tanuki.Une mini-campagne plutôt sympathique qui tourne autour d’une île qui va se transformer au fil du temps pour offrir plein de rebondissements, un scénario mâtiné d'une bonne dose d’humour et où il sera également question de visiter le reste des Caraïbes Perdues à la recherche d’objets particuliers, en profitant de l’espièglerie habituelle du duo. Mimimi varie les plaisirs avec notamment une mission d’assistanat, l’équipe devant accompagner un PNJ qui devra trimballer un coffre et faire des arrêts fréquents pour éviter des gardes et nous demandant de nous creuser la tête pour lui nettoyer le passage.Pour la seconde partie du programme, changement d’ambiance. Le jeu nous introduit à Zagan l’Apostat, un ancien Prognosticar galonné plutôt porté sur les sciences occultes. Pas de bol pour lui, suite à une mésaventure, il se retrouve de l’autre côté de la barrière à devoir travailler avec la Cursed Crew. On fait sa connaissance alors qu’il prépare une expérience interdite dans son manoir. Mais avant de pouvoir la réaliser, il va falloir l’accompagner dans tout l’archipel pour récolter divers ingrédients. On recroisera particulièrement le Vigneffroi, mais aussi les anciens collègues de Zagan.D’ailleurs, sa liste de course inclut la possession de quatre Prognosticar, rien que ça, ce qui ne sera pas une mince affaire puisqu’il faudra à nouveau visiter l’île fortifiée de Gran Alcazar. Si le contenu est plus corsé que dans Yuki’s Wish , on peut compter sur les nouveaux pouvoirs assez originaux de Zagan pour nous faciliter la vie. Le zélote peut par exemple posséder un garde et le figer « à la Progonosticar », tant que lui-même reste immobile. Un pouvoir complètement pété puisqu’en plus d’avoir un rayon d’action assez vaste, il fonctionne même à travers les murs.Autre passif très utile : les gardes seront désormais pétrifiés pendant un bref instant lorsqu’ils détecteront Zagan dans leur cône de vision. Oh et il peut éventuellement sacrifier un de ses points de vie pour assassiner un ennemi à retardement... Mouais, que ceux qui terminent une mission avec un seul point de vie en moins se dénoncent ici et maintenant ! Au final, après un démarrage un peu poussif et une durée de vie clairement plus faible que le premier DLC, au moins trois missions sur 6 se terminent en moins de 20 minutes, la difficulté est au rendez-vous et le grand final dans le manoir est très bon.Petit détail qui a son importance, ces douze missions ne pourront être accomplies qu’avec seulement trois personnages dans le groupe. Comme d’habitude, on préfèrera choisir John qui peut se téléporter partout sous la carte et Toya, aussi habile pour jouer du pipeau à ses ennemis que pour les assassiner. Enfin, si vous découvrez encore Shadow Gambit: The Cursed Crew , vous serez ravis d’apprendre que Mimimi a profité de la sortie du contenu annexe pour mettre à jour le jeu et rajouter une chasse au trésor gratuite à travers toutes les îles qui, si elle n’offre pas vraiment d'histoire supplémentaire, aura le mérite de vous occuper quelques heures de plus dans des missions fortement densifiées en ennemis au mètre carré.