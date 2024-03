Helldivers 2

Un vieil adage suédois dit que coopération et franche rigolade font souvent bon ménage. Et c’est pas Magicka qui nous a prouvé le contraire. Sorti en 2011, le titre alliait action-aventure, coopération, univers fantasy décalé, création de sorts à la volée et… tir allié obligatoire pour des parties qui se terminaient à tous les coups par des gentilles engueulades et des éclats de rire. Le tout jeune studio Arrowhead venait d’inventer un concept, qu’ils allaient parfaire en 2015 avec Helldivers. Le pitch : propager la démocratie (contrôlée hein, pas folle la guêpe) partout dans la galaxie à grand renfort de lance-roquette et de frappe orbitale, toujours en coop, et toujours avec du tir allié, alors qu’une armada d’insectoïdes géants, trèèèèès inspirés des "Arachnides" de Starship Troopers, et de robots tueurs, menace le devenir même de la Super-Terre. Voulez-vous en savoir plus ?

Un bon terminide est un terminide mort

Tout le monde se bat, personne ne s'barre

Démocrate et anti-capitaliste

Helldivers devient immédiatement culte pour une communauté qui a su le faire vivre pendant des années, à grand renfort de memes et d’une culture du pseudo-lore du jeu, bien que l'histoire ne tienne que sur un coin de table. Des fans qui attendaient surtout les suédois au tournant. Et huit ans plus tard, les voilà de retour avec ni plus ni moins qu’une suite canonique. Les nemesis d’antan sont de retour et qui c’est qu’on appelle pour faire le ménage et défendre le mode de vie si cher à nos humain ? Les Helldivers, bien sûr. Les mauvaises langues diront que le jeu n’a pas changé d’un iota, mis à part le passage d’une vue top-down à la troisième personne. Mais c’était bien mal connaître le studio.Alors oui, le concept reste le même. On débarque toujours fraichement décongelé de notre cryostase sur un destroyer en orbite géostationnaire autour d’une des planètes en guerre, qu’on aura au préalable sélectionné sur notre carte galactique. Au centre de la carte, la Super-Terre, bastion de la liberté, drapeau dans le vent, main sur le cœur tout ça tout ça. A gauche, les robots exterminateurs Automatons. A droite, les Terminides. Tout ce petit monde tente une percée à travers différents secteurs divisés chacun en un certain nombre de planètes à reconquérir. Et en bon jeu-service qu’il est, Helldivers 2 fait vivre la guerre galactique au quotidien via des jauges indiquant la prise de planète par un camp ou l’autre. On sait donc en un coup d’œil où l’on doit mobiliser son effort de guerre pour ne pas perdre la dernière planète du secteur, ou pourquoi pas aller visiter cette nouvelle planète fraichement découverte. Et quand on parle de visite, on entend bien entendu, l’annihilation de tout ce qui s’y trouve.Pour ce faire, il faut d’abord, si possible, trouver trois autres compagnons de combat. Si vous débarquez comme une fleur aujourd’hui, houra, il vous suffit de choisir partie rapide pour déclencher le matchmaking et rejoindre une escouade en un éclair. Mais si, comme moi, vous avez eu l’outrecuidance de vouloir jouer la semaine de la sortie, sans amis, pas de bol, vous avez dû en faire des parties en solo (à proscrire, le niveau de difficulté ne s'ajustant pas en fonction du nombre de joueurs), en évitant autant que possible les crashs sauvages et en attendant le patch salvateur. Car oui, le lancement du jeu a été pas mal chaotique. La faute à un engouement qui a pris tout le monde de cours, à commencer par ses développeurs qui n’avaient pas prévu que 400 000 joueurs PC et au moins autant sur PS5 allaient se ruer sur le jeu. Alors on a souffert en silence, priant chaque jour qu’une mise à jour arrive pour solutionner le problème, et elle arrivée, en deux temps. Fort heureusement, tout est oublié et à part quelques files d’attente entre 20h et 21h, on peut facilement rejoindre du monde en ligne.Enfin bref, après avoir sélectionné la planète, le jeu nous propose de partir dans plusieurs missions au sol. Le panel est d’ailleurs plutôt généreux pour un titre du genre : extraction de données, étude géologique, nettoyage de nids/bases, sauvetage de Super-Terriens en détresse, etc... En plus de ces objectifs principaux, chaque carte (générée aléatoirement) recèle divers objectifs secondaires (rétablissement d’un relais de communication, mis à mal de la propagande, probablement communiste, etc...). « Helldivers aux hellpods ! Tous les Helldivers aux hellpods ! » beugle une voix dans les haut-parleurs du vaisseau alors que les gyrophares clignotent dans tous les sens. Une minute et le choix du loadout plus tard, nous voilà propulsés hors du vaisseau à travers l’atmosphère, direction la surface, dans un écran de chargement déguisé qui met une sacré patate et donne envie de crier "Hooah ! Hooah !" comme un vrai bon soldat patriote dézétazunidamérik.Une fois au sol, c’est là qu’on se rend compte que rien n’a changé, mais tout a changé. Certes, on retrouve les bases du Helldivers original. À savoir des armes aux munitions limitées et où chaque balle compte dans un chargeur. D’ailleurs l’éjecter avant de l’avoir vidé signifie gaspiller bêtement des munitions. Les Stratagèmes font aussi leur grand retour, toujours déployés via des combinaisons de flèches. Voyez-les comme des ressources supplémentaires expédiées depuis l’orbite : différentes tourelles, des armes de soutien (lance-roquette, mitraillette, lance-grenade, etc...), des packs de munitions mais aussi des accessoires comme un jetpack où un drone équipé d’un rayon laser. Mais le plus efficace reste encore le plomb largué en quantité astronomique soit via différents types de frappes orbitales, soit via un drone autonome qui là aussi dispose de nombreuses options en fonction du type d’ennemi rencontré. En termes d’ennemis, le jeu réutilise aussi les deux factions déjà présentes dans Helldivers. Les robots privilégient le combat à distance alors que les insectes eux surgissent de n’importe où et en nombre.Le changement, lui, se trouve dans la perspective visuelle, et celle-ci bouscule complètement la manière d’appréhender l’environnement, et les stratégies à mettre en place. Non seulement, les planètes offrent du volume (collines, dunes, renfoncements dans le sol, etc.) et les lignes de vue qui vont avec, mais chacune propose un biome différent, avec ses propres règles et leur impact direct sur les joueurs, leur endurance, la surchauffe de leur arme, etc. C’est peut-être là le plus gros tour de force du jeu, de proposer des cartes générées aléatoirement au level-design qui offre continuellement sa dose de challenge, de fun, mais également de moments épiques, comme lorsqu’on est perché en haut d’une colline à défourailler tout ce qui arrive en attendant l’arrivée du vaisseau d’extraction. Et si vous rajoutez les situations loufoques où on loupe une combinaison de touches pour déclencher un stratagème indispensable à l’équipe, ou qu’on rate un lancer de grenade et que ça tue tous nos collègues, alors qu’on est coursés par une horde de bestioles affamées, vous obtenez des parties qui ne se ressemblent pas et où l’ennui de pointe jamais le bout de son nez.Eh oui, aussi paradoxal que ça puisse paraître en 2024, à l’heure où se succèdent les Suicide Squad et autres Skull & Bones au contenu famélique et soporiphique déjà désertés par leurs joueurs, Helldivers 2 fait office de véritable OVNI. Une petite pépite qui s’offre en plus une communauté en or composée de joueurs pour la grande majorité bienveillants, toujours présents pour vous donner un coup de main où mettre en place des stratégies improvisées, même s’ils ont 40 niveaux de plus que vous. D’ailleurs, et c’est aussi ce qui fait sa force, peu importe le niveau du joueur en face, la difficulté et les Stratagèmes sont les mêmes pour tout le monde et ce qui fait un bon joueur réside dans sa capacité à travailler de concert avec les autres.Et comme si ça n’était pas assez, le jeu est assez honnête avec ses joueurs pour ne pas les prendre pour des baleines lorsqu’il s’agit de passer à la caisse. Évidemment, entre les parties, on est de retour sur notre destroyer pour se taper de longues discussions en vocal avec de parfaits inconnus en regardant l’armada de vaisseaux par la verrière du pont principal (si si, ça m’est arrivé plus souvent que je ne l’aurais pensé), mais on fait aussi ses emplettes avant de repartir diffuser la liberté. Le jeu propose plusieurs types de déblocables, tous permanents. En premier lieu, les stratagèmes qui se débloquent par pallier de niveau jusqu’au niveau 20, à l’aide de l’argent gagné en fin de mission. On vous conseille d’ailleurs de commencer par débloquer une frappe orbitale, la tourelle gatling assez polyvalente, puis de banquer votre argent en attendant le niveau 15. Là, dépensez tout dans la compétence d’Aigle Bombe de 500kg et le drone laser Astro-Cerbère qui vous seront d’une grande aide jusqu’au niveau 20. A partir de là, focus sur le bouclier personnel et tout ce qui est canon automatique pour pouvoir commencer à rouler sur les Automatons. Et ce mini-guide du débutant n'a pas pour vocation de montrer les faiblesses de tel ou tel Stratagème, bien au contraire. Le jeu est assez bien équilibré de ce côté-là, il n'y a pas un loadout ultime, mais plutôt un panaché de pouvoirs qui s'adaptent à tous les ennemis comme à tous les groupes de joueurs.Un onglet plus loin, le jeu propose de déverrouiller des modules de vaisseau, vus comme des passifs qui boostent vos Stratagèmes (jusqu’à 70% de temps de rechargement en moins pour l’Aigle, 50% de vie en plus pour les tourelles, etc...). Ceux-ci nécessitent des ressources communes, rares et légendaires à récolter sur les planètes. Sachant que leur disponibilité sur les cartes dépend du niveau de difficulté choisi avant de partir en mission et que chacun d'eux se débloque en revenant victorieux d'une campagne au niveau précédent, il vous faudra des dizaines et dizaines d’heures pour débloquer tous les passifs. Enfin, armes et armures passent par la boutique du jeu. Elle se divise en deux parties, un bloc qui permet de progressivement débloquer des pages de matos à l’aide de médailles, elles aussi, farmées pendant les missions. Le battle pass, lui, comporte également du matos acheté à l'aide de médailles, mais doit être déverrouillé en payant son ticket d'entrée à l’aide de Super-crédits, la monnaie virtuelle du jeu.Rassurez-vous, il est parfaitement possible de se l'offrir en une trentaine d'heures sans jamais débourser un seul euro. Soit en farmant les quelques rares Super-crédits trouvés sur les planètes, soit en les achetant par paquet de 50 ou de 100 à l’aide de médailles. Concernant le matos qu’on déniche sur la boutique, il y a à boire et à manger, comme tout un pan de cosmétique un peu inutile, ou des bonus passifs à selectionner avant de partir en mission et qui offrent un boost à tout le groupe. Mais surtout, on y trouve des armures aux différentes caractéristiques. Et alors là, on vous conseille fortement de privilégier la mobilité (l’endurance) à la protection, car en combat, vous préférerez pouvoir courir et sauter partout plutôt que d’être noyé sous des tonnes d’ennemis qui ne feront qu'une bouchée de votre armure lourde. Une quinzaine d’armes se débloquent également (fusils d’assaut, pistolets, sniper, etc...) plus leurs variantes explosives, incendiaires et autres dans le battle pass qui sacrifient au passage quelques statistiques de l'arme de base. Le choix de telle ou telle arme dépend là aussi du groupe, du type de mission ou d'ennemis. Mais personnellement j'ai un faible pour le Concasseur, tagué dans la catégorie fusils à pompe. Il est assez polyvalent à courte comme à moyenne portée et possède peut-être la plus grande puissance de feu du jeu, contre un nombre très réduit de munitions par chargeur. Tout ça pour dire qu’étonnamment, le jeu est généreux avec son public et ne cède pas aux sirènes du paywall, vous gagnerez suffisamment d’XP et des ressources, même si vous échouez.Techniquement, le jeu tourne très bien en mode performances sur PS5, c’est d’ailleurs indispensable de jouer dans cette configuration pour gagner en réactivité. Il délivre de beaux effets de démembrement dans des cartes qui grouillent de bestioles et d'objets. Le HDR est également super bien fichu et nous éblouit à chaque déflagration d’explosion. Helldivers 2 exploite aussi très bien la manette Dualsense, que ce soit en offrant de la résistance lors des lancers ou du retour de force dans la gâchette lors des tirs en rafale. Incroyable mais vrai, son cross-play PS5/PC fonctionne comme un charme, jusqu'au vocal qui combine les services de Steam et de Sony sans broncher. On a tous l'impression de jouer sur une seule et même plateforme. Le sound design y est aussi assez exceptionnel, mention spéciale à la bande son composée par le trop rare Wilbert Roget, II ( SWTOR Destiny 2 : Forsaken ou tout récemment Pacific Drive ) entre symphonies épiques et ambiances plus mystérieuses et angoissantes. Enfin et c'est toujours à noter, la VF est d'excellente qualité et parfaitement dans le ton sarcastique du jeu.