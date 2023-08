BLASPHEMOUS 2 : et le Miracle fut… 

En 2019 est arrivé dans notre assiette un étrange plat vidéoludique concocté dans les cuisines de The Game Kitchen à Séville et nommé Blasphemous . Celui-ci, malgré quelques aigreurs en bouche, laissait entrevoir un potentiel divin qui ne demandait plus qu’à éclore…

Comme un premier album d'un groupe de Métal, tout y était : Trip centré sur la souffrance et la pénitence, gameplay old-school mais modernisé, ambiance pesante plus du sang et des larmes. Joli succès à sa sortie, le jeu n'a pas été abandonné et a subi plusieurs mises à jour ajoutant du contenu et de la Quality of Life comme disent les jeunes. Naturellement, en tant qu'aficionados du titre, on était très curieux de voir comment The Game Kitchen allait gérer le virage du deuxième disque. Autant vous annoncer qu'on n'a pas été déçus. A sa sortie, Blasphemous était parvenu grâce à sa simplicité, son efficacité, et sa direction artistique, à se tailler une petite place, entre ombres et lumières, aux côtés des ténors du genre de l'Action Platformer que sont Ori and The Will Of The Wisp Celeste ou Hollow Knight . S'il ne pouvait rivaliser avec la maniabilité de l'un ou la profondeur d'un autre, il réussissait néanmoins à créer un tout cohérent en se posant en héritier de l'école FromSoftware, réussite d'autant plus étonnante quand on constate que c'était le premier titre de son développeur.

EXEMPLARIS EXCOMVNICATIONIS

La démarche derrière Blasphemous 2 est, au final, celle de la confirmation. On sent que après la parution de Blasphemous 1er du nom, les développeurs se sont retrouvés dans un bureau, et on fait défiler les trouze-milles critiques sur internet. Ils en sont ressortis avec un plan, une vision : celle d’une vraie suite qui soit là pour mettre tout le monde d’accord.







Au lancement, le joueur va pouvoir choisir entre trois armes. La première, c'est Ruego Al Alba, une épée dont le gameplay rappelle celui de Mea Culpa, l'arme signature du Pénitent (notre héros). Elle est polyvalente, tant en portée qu'en dégâts qu'elle cause. En deuxième position, on découvre Sarmiento et Centella, à savoir une rapière et une dague. Leur allonge réduite et leurs dégâts par coup plus bas sont compensés par leur rapidité de frappe. Enfin, dernière arme, on retrouve Veredicto, qui fait office de masse d'arme : avec, on frappe lentement, et fort. Chacune, en plus de ses coups, possède une mécanique particulière qui les rend plus puissantes si bien utilisées, ainsi qu'un arbre d'amélioration pour les rendre plus efficaces.







Le joueur va devoir choisir une des trois pour commencer l'aventure, et débloquer les autres en progressant. Là où les développeurs ont été malins, c'est que chacune des armes octroie l'accés à des endroits différents dans l'exploration. L'épée donne le pouvoir de trancher des passages auparavant fermés, le combo rapière-dague celui de se « téléporter » de miroir en miroir. Enfin, la masse d'armes permet de sonner des cloches faisant apparaître des plateformes. Les armes deviennent donc rapidement à la fois des outils de combat et d'exploration. Malin.

AD GRATIAM