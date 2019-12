Histoire de booster le catalogue des jeux Stadia, Google vient de s'offrir Typhoon Studios, un studio fondé en 2017 à Montréal par Alex Hutchinson (Assassin's Creed 3, Far Cry 3) et étant composé d'anciens d'EA, Ubisoft et WB Games. Leur premier jeu, Journey to the Savage Planet , propose de l'exploration en coop et sortira le 28 Janvier 2020 sur PS4, XO et l'EGS. Il est publié par 505 Games. 26 personnes bossent chez Typhoon.