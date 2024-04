TopSpin 2K25 : le jeu à durée de vie réduite

Alors que pas plus tard que vendredi , je commentais dans un article à propos de TopSpin 2K25 « Il s’agit peut-être du retour en grâce de la série ». Bah en fait non. Entre la connexion Internet obligatoire pour jouer en solo, l’inscription à un compte 2K , les serveurs en mousse, les bugs, le prix prohibitif... on vient de se rendre compte en lisant les petits caractères que « Les fonctionnalités en ligne de TOPSPIN 2K25 devraient être disponibles jusqu'au 31 décembre 2026 ». Est-ce qu’ils ne nous feraient pas une Ubisoft comme avec The Crew avant l’heure ?