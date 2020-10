The Medium explique son exploration 2-en-1

Jusqu'à présent assez réticents à nous montrer autre chose que de belles cinématiques et quelques séquences de flippette sur rails, les développeurs de The Medium nous dévoilent enfin leur gameplay Dual Reality dans lequel les actions de l'héroine Marianne dans notre monde auront un impact sur l'autre, et vice-versa. Le tout se jouera d'ailleurs la plupart du temps dans des phases d'exploration/énigmes en écran partagé. The Medium sortira le 10 décembre prochain sur PC et Xbox Series.