Histoire de fêter la sortie prochaine d'Half-Life: Alyx, tous les opus d'Half-Life sont jouables gratuitement sur Steam jusqu'à la sortie des aventures d'Alyx. Half-Life: Alyx est censé sortir en Mars mais connaissant Valve, il y a des chances que vous ayez quelques mois de plus pour découvrir ou redécouvrir les aventures de Gordon. On rappelle qu'Half-Life: Alyx se situe chronologiquement entre HL 1 et HL 2.