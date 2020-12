Neil Druckmann vient de recevoir une promotion : le scénariste et directeur créatif d'Uncharted 4 et The Last Of Us vient de devenir co-président de Naughty Dog aux côtés de Evan Wells. Il continuera d'être impliqué dans la création des jeux . On est bien curieux de savoir sur quoi le studio de Santa Monica mais on rêverait d'une nouvelle license.