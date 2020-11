Moqués lors de leur sortie il y a 27 ans, Link : The Faces of Evil et Zelda : The Wand of Gamelon ont peu à peu acquis un statut de nanars cultes. Si l’illustre Night Trap a eu droit à fêter dignement son anniversaire au travers d’un remaster , les deux joyaux de la CD-i furent injustement boudés par Phillips et Nintendo, mais fort heureusement, Dopply , un fan déterminé vient de réparer cette injustice.