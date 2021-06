GTA Offline

Toutes les bonnes choses ont une fin, ainsi les versions PS3 et X360 de GTA Online tirent leurs révérences ; à compter du 15 septembre 2021 il ne sera (heureusement) plus possible d'acheter de Shark Cards, et à partir du 16 décembre de la même année les serveurs fermeront. A noter que sur les mêmes supports le multijoueur de Max Payne 3 , et le suivi statistique sur L.A. Noire ne seront également plus de la partie à la même date. Bien évidemment, les modes histoire de ces titres ne seront pas impactés.