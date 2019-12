State of Play : Resident Evil 3 et autres grosses annonces

​Petit à petit, le State of Play de Sony commence à prendre forme, et devient aussi intéressant qu’un Nintendo Direct. Et la vidéo d’aujourd’hui avait pas mal de choses à nous apprendre, à confirmer, mais aussi à rappeler ! Et il ne faut pas plus de 23 minutes pour se convaincre qu’il reste encore du lourd à sortir sur PS4 , en attendant la PlayStation 5 prévue pour fin 2020. C’est parti pour le gros résumé !

Untitled Goose Game

Spellbreak

Dreams

Superliminal

Paper Beast

Kingdom Hearts III ReMind

Predator : Hunting Grounds

Babylon's Fall

Resident Evil 3 Nemesis et Project Resistance

La PlayStation a 25 ans

Ghost of Tsushima

Après avoir bien cartonnée sur Nintendo Switch et Epic Games Store en septembre dernier, la petite oie reloue du studio House House reviendra donc sur PS4, dès le 17 décembre. Si vous n’avez joué à, sachez qu’il est question de jouer une oie, qui peut donc se déplacer, mais aussi cacarder (oui oui) et battre des ailes pour faire peur aux méchants humains. C’est un titre assez court, mais vraiment fun, avec un peu d’infiltration comme il le faut.Encore un Battle Royale avec un design cartoon et des personnages qui tombent du ciel. Je ne connais que de nom et c’est déjà dispo sur PC. Le petit plus du jeu de Proletariat , c’est qu’il se base sur des combats avec « pouvoirs », genre boules d’énergie, et non des armes. Oui, c’est pareil finalement, etdébarque au printemps 2020 sur PS4. Juste pour prévenir, le jeu propose déjà un Founder Pack, allant de 49,99$ à 119,99$. Vous voilez prévenu.Vous pensiez que, le jeu de Media Molecule était déjà sorti ? Et bien, pas vraiment. Concrètement, le studio revient avec une longue vidéo démontrant tout ce que l’on peut faire avec l’éditeur de niveau de Dreams, et le moins que l’on puisse dire, c’est que tout cela est très impressionnant. A noter que tous ces exemples proviennent de l’accès anticipé du jeu. Quant au jeu final, il sortira le 14 février 2020.Déjà connu sur PC pour nous faire perdre la tête à coup de perspectives bien pensées,viendra vous cassez le cerveau sur PS4, après l’avoir fait sur PC. Pas de date précise, juste un 2020, mais c’est vraiment une bonne nouvelle.Mon coup de cœur de la GamesCom 2019 revient dans un State of Play, comme pour démontrer que la VR, et par extension le PlayStation VR , a vraiment un gros potentiel., ce fascinant jeu d’ Eric Chahi , et développé par son studio Pixel Reef , réaffirme sa sortie pour le début 2020. En attendant, direction notre preview Les fans de la série de Square Enix et Disney seront aux anges en apprenant queconfirme bien l’arrivée d’un DLC pour le 23 janvier 2020. Evidemment, un DLC qui annonce un paquet de nouvelles choses pour le scénario totalement maboule, voir incompréhensible sans avoir lu un résumé avant, mais aussi 13 combats de boss de l’Organisation XIII, un scénario secret, et le personnage de Kairi en jouable. C’est cool, c’est joli, mais ça coûte tout de même 29,99$, voir même 39,99$ pour l’édition contenant le Concert Vidéo…En 3 secondes, IllFonic et 20th Century Fox annoncent quesortira le 24 avril 2020. Voilà. Le reste ? Vous vous doutez bien qu’il ne s’agit pas d’un jeu de cartes, mais d’une sorte de jeu multijoueur au gameplay asymétrique, opposant le Predator et des commandos. Ça a l’air vu et revu, amis surtout, ça ressemble comme deux gouttes d’eau à Evolve sorti le 10 février 2015 et oublié le 11 février 2015.Sans prévenir, alors que l’on pensait ce State of Play tomber dans les jeux médiocres, Square Enix débarque pour parler un peu, toujours en développement chez PlatinumGames . Pour précision, il s’agit de la première vidéo du jeu faisant suite à son annonce à l’E3 2018. Malheureusement (ou pas), il s’agit d’un jeu purement PlatinumGames, à savoir un beat’em up un peu bourrin dans un univers médiéval. Ça saute de partout, ça fouette, ça tape avec une grosse épée, bref, c’est du PlatinumGames et c’est encore une fois très maîtrisé. Rendez-vous à l’E3 prochain pour plus d’informations.Excellente surprise ! Lede Capcom ne sera pas un jeu stand alone à plein tarif, mais bien le mode multijoueur du remake de! On en avait déjà parlé ici, et pour rappel, il s’agit d’un multijoueur jouable en ligne à 4v1. Oui, parce que tant qu’à faire, Capcom a officialisé Resident Evil 3, tout beau tout propre. Il sera question de partir à l’aventure en jouant Jill Valentine (qui a légèrement changé de visage), aidé par Carlos Oliveira, afin d’en découdre contre Nemesis. On ne sait pas vraiment si tout sera un copier/coller de l’épisode sorti à l’époque en 1999 sur PlayStation, mais on voir déjà que Jill pourra être infectée… A noter que la sortie du jeu est annoncée pour le 3 avril 2020. Le mois de l’enfer donc. Une pré-commande est déjà ouverte via le site officiel et tous les bons revendeurs.Sony et fier, et peut l’être, puisque la PlayStation fête ses 25 ans. Un quart de siècle plus tard, Sony n’a pas mis la clé sous la porte, loin de là, et pour le coup,s’est fendu d’un petit message à destination des créateurs et des joueurs/joueuses. Voilà voilà.Le mot de la fin est donc pour, toujours en développement chez Sucker Punch . Une vidéo montrant un peu de gameplay et de cinématique, mais surtout, annonçant une vraie vidéo qui elle, sera visible lors des Game Awards le 12 décembre. Par contre, l’ambiance a l’air toujours aussi cool. C’est déjà pas mal.