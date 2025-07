À peine annoncé, et ce Nintendo Direct: Partner Showcase avait déjà fait le tour de la toile, comme on disait avant. Mais ici, on n'est pas là pour enfiler des perles et faire de la micro actu, donc je vous propose un gros résumé de ce petit Direct de 25 minutes, contenant quelques très bonnes annonces.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection

Once Upon A Katamari

Just Dance 2026 Edition

Dragon Ball: Sparking! Zero

Plants vs. Zombies: Replanted

EA Sports FC 26

Pac-Man World 2 Re-PAC

Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles

Persona 3 Reload

Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau

EA Sports Madden NFL 26

Chillin' by the Fire

Apex Legends

Hela

Star Wars Outlaws

Cronos: The New Dawn

Yakuza Kiwami 2

En vrac sur Switch et Switch 2

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales

Octopath Traveler 0

Et ça commence avec du lourd, puisque Capcom sort de son chapeau,, une toute nouvelle aventure de la série spin-off de Monster Hunter , qui dénote un peu dans son approche bien plus narrative et portée sur le action-RPG. On sera plongés dans l’histoire de deux royaumes se faisant la guerre, les terres d'Azuria et de Vermeil, qui sont de plus en plus envahies par des cristaux. Cependant, un œuf mystérieux éclot et donne naissance à un Rathalos… et un autre jumeau, tous deux portant une marque de mauvais présage. On prendra les commandes du chef des Rangers d'Azuria, et seul cavalier Rathalos du royaume, accompagné par la princesse de Vermeil, afin d’apaiser les deux peuples.Côté technique, la bande-annonce propose une solide direction artistique, reprenant le style de la série des Stories, plus proche des derniers Zelda que du dernier Monster Hunter. Il faudra par contre s’armer de patience, puisque Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection estOn connait tous la série des Katamari Damacy et son créateur, Keita Takahashi . Avec, c'est donc un nouvel épisode de la série qui débarque sur. Le gameplay ne change pas d'un iota, la direction artistique non plus, et malheureusement, il n'ya pas de version Switch 2 de prévu, donc la technique est sérieusement datée et c'est tout de même 40 balles sur l'eShop (en précommande).On se demandait pourquoi Ubisoft n'avait rien pour la sortie de la Switch 2. Bon, on a quand même quelques réponses, et comme ils ressortent encore un Just Dance, on se doute que la réponse tient dans une trésorie pas forcément au top. Bref, Just Dance 2026 Edition sort le, et il n'y a même pas de K-Pop. Donc next.Déjà sorti sur PS5, Xbox Series X|S et PC en octobre dernier,revient cette fois sur les consoles de Nintendo avec tout dedans, donc les 180 personnages dont 179 Son Goku (j'exagère à peine), et toutes les histoires pour revivre certains grands moments du point de vue de différents personnages, ou même changer l'histoire. C'est prévu pour leOn le sentait venir, et on en avait pas forcément envie mais le retour de Plants vs. Zombies est bien une réalité. Electronic Arts tente de jouer sur la nostalgie, puisque le premier épisode date de 2009, mais cette fois-ci en ajoutant un mode multi local. On verra ce que donnera.leJe vais vite passer parce qu'il n'y a pas trop de surprise, maisest bien prévu avec un moteur déjà plus moderne. Ca débarque chez tous les footeux leOn recylcle encore un peu avec le remake de Pac-Man World 2 sorti en 2002, sobrement appelé. Franchement, c'était déjà pas fou il y a 23 ans, et il n'y a pas de raison pour que cela change. Mais si jamais, c'est prévu le, avec une version physique uniquement disponible sur Switch.Présenté chez Sony lors du State of Play du 04 juin s'annonce ici sur les consoles Nintendo, pour celles et ceux qui ne regardent pas ce qui existe ailleurs. Rien de supplémentaire dans cette annonce, à part que ce remake de 1997 a été totalement refait à neuf, puisque Square Enix n'avait pas trop fait de backup du code d'origine. C'est prévu pour leLà aussi, pas de surprise, puisque l'on connait bien Sega et Atlus . Pas vraiment annoncé mais attendu,reviendra sur. En attendant, vous pouvez lire notre test par ici . Et c'est évidemment day ichi par ici.Jeu Nintendo oblige, le segment est un peu plus long dans ce Nintendo Direct pour, celui qui s'annonce comme être le jeu de bagarre de la série Zelda, mais sans Link, puisque toute l'histoire se déroule dans une époque lointaine, bien avant les événements de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. On en apprendra plus sur la grande guerre du sceau, qui a eu un impact sur le royaume d'Hyrule, mais aussi sur les personnages principaux de cette époque, ainsi que Zelda. Et attention, Nintendo présente cela comme un épisode canonique ! Il faudra cependant attendre un peu, puisque ce muso sauce Zelda sortiraMême chose que pour le foot de chez nous, puisque le foot américain arrive aussi sur console Nintendo, mais uniquementAu début, je m'attendais à un jeu intéressant. Voir même à une sorte de Lost in Blue en vue FPS. Mais non,est juste une simulation de feu de camp low poly, à partager avec ses amis en ligne... Ce bidule est vendu suret est sorti aujourd'hui, ce qui est bien trop cher pour ce que c'est.Là aussi, pas de surprise,débarque. C'est toujours en free-to-play et c'est évidemment plus joli que la version Switch. Et comme ça cartonne vraiment bien au Japon, cette sortie n'est pas une surprise.Un petit jeu tout mignon développé par le studio Windup Games , qui nous mettra dans la peau d'une petite souris, partant à l'aventure dans une grande forêt scandinave. Hela met en avant la nature, tout en mélangeant cela dans une petite aventure solo, mais aussi en coopération en ligne. C'est prévu pour l'année 2026 sur, et on vous en reparlera sur Factornews.Comme dit plus haut, il semblerait qu'Ubisoft n'ait pour le moment rien de bien neuf à proposer sur Switch 2, alors, et ça se comprend, ils reviennent avec un portage de(sorti en aout 2024 un peu partout sauf sur Switch). Cette fois-ci, le portage est à destination de la Switch 2 et franchement, ça n'a pas l'air dingue. La bande-annonce montre juste un jeu assez pauvre techniquement, tournant en 30 fps grand max et avec quelques baisses de framerate ici et là. Mais si jamais vous n'avez pas le choix et l'envie de partir dans l'espace chercher des trucs dans un monde ouvert, Star Wars Outlaws sera disponible surPrésenté lors du Xbox Partner Preview du 17 octobre dernier avait déjà fait forte impression. Faut dire que l'ambiance a l'air chouette et que l'on sait qu'il s'agit d'un jeu développé par Bloober Team , souvent signe de qualité. Et bonne nouvelle, la version, comme ses copines surOn retourne chez Sega, qui a décidé de sortir tous les épisodes de Yakuza sur tout ce qui est possible de faire tourner les épisodes. Du coup,sortira sur. D'ailleurs, il est fort probable que cette console accueille la totalité des épisodes, puisqu'elle en a assez dans le ventre pour tous les faire tourner correctement.Je passe rapidement sur cette section et je balance tous les titres annoncés :(11 novembre),(26 septembre),(Automnne),(aujourd'hui),(29 août) et enfin(3 octobre).Alors que ce Direct avait bien commencé, pour ensuite partir dans un tunnel de portages et autres jeux attendus, Square Enix sort du bois et nous présente The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, une nouvelle licence qui plonge dans l'action/RPG avec un graphisme en HD-2D, chose que maîtrise parfaitement le studio japonais, à base de joli sprites et de jeux de lumières ici et là. Personnellement, j'adore l'effet, et encore plus quand ce n'est pas un énième portage.L'histoire nous emmènera dans le monde de Philabeldia, pas franchement accueillant au premier abord puisqu'il est blindé de monstres en tous genres. Les humains ne vivent d'ailleurs maintenant plus que dans une seule ville du royaume, Huther, protégée par un sort magique. Mais évidemment, Elliot, héros dont on prendra en main le destin, décide d'aller voir dehors et de trouver comment sauver l'humanité. Ok, l'histoire ne vole pas haut, mais cela reste un bon prétexte à l'aventure.Et ici, l'aventure se fera en action temps réel, avec la possibilité de taper du méchant à l'aide de 7 types d'armes différentes, tout en se faisant aider par Faie, une petite fée. Le tout est mâtiné de magie en veux-tu en voilà, et d'équipements à faire évoluer. Mais il faudra patienter avant de partir à l'aventure, puisqueest prévu. Cependant, une démo est déjà disponible sur l'eShop par ici Et parce que Square Enix maîtrise vraiment son moteur, le studio, et plus précisément Team Asano , débarque avec, un tout nouvel épisode de cette saga, maintenant trilogie. Pour le moment, peu d'informations ont été livrées, mais on sait déjà que quelques personnages d'Octopath Traveler et Octopath Traveler 2 seront de retour. On peut aussi apercevoir quelques combats, qui semblent un peu plus appronfondis, ainsi que le fait de pouvoir jouer jusqu'à 8 personnages en même temps dans les combats, ce qui peut très vite devenir un vrai casse-tête pour l'optimisation. Enfin, Octopath Traveler 0 sortira le