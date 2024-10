Xbox Partner Preview du 17/10/24 : le gros résumé

Mes vacances sont terminées et Noël arrive à grands pas. Et comme ma Xbox Series X fait de la figuration dans mon salon, Xbox a prévu un petit Xbox Partner Preview d'environ 25 minutes, avec des bouts de Remedy Entertainment, Sega ou encore 505 Games dedans. C'est parti pour le gros résumé sans aucun jeu first party !

Alan Wake 2: The Lake House

Cronos: The New Dawn

BlindFire

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Mouse P.I. for hire

Subnautica 2

Animal Well

Edens Zero

Eternal Strands

Mistfall Hunter

Wheel World

Phasmophobia

The Legend of Baboo

Wuchang: Fallen Feathers

FBC: Firebreak

Comme glissé en introduction, cette présentation commence avec un titre tout droit sorti de chez Remedy Entertainment . Et je vais être assez direct : je n'ai pas joué à Alan Wake 2 et Control ne m'a pas emballé plus que ça au bout de 2h. Alors forcément, ce DLC qui est censé se focaliser sur Alan Wake 2 et apparement, renforcer ses liens avec Control, ça me passe un peu au dessus. Pas que ce ne soit pas mon style, mais juste que je vais vous laisser juger sur pièce, via cette courte bande-annonce. Si ça se trouve, ce seront mes jeux pour l'hiver ! Dans tous les cas,débarque dès leAlors que Silent Hill 2 Remake vient de sortir, Bloober Team débarque avec un nouveau jeu,, qui sera un survival-horror à la troisième personne, se déroulant sur deux époques différentes, la Pologne des années 1980 et un futur post-pandémique. Honnêtement, difficile de comprendre ce qui se déroule dans la bande annonce. A suivre de près, et on aura le temps pour cela, puisque rien n'est prévu avantLe concept deest assez simple : un FPS hyper fluo, mais dans le noir complet ou presque. Du coup, va falloir se mouvoir ici et là, et surtout, ouvrir bien grand les yeux pour se prendre une flash bomb en pleine face, et passer à un autre jeu. Mais laissons lui sa chance. De toute façon, il est disponibleOn en a déjà parlé ici et là, donc je ne vais pas m'étaler plus que ça. Surtout que sa démo a fait grand bruit au Tokyo Game Show 2024 et en bien. Encore une fois Ryū ga Gotoku Studio frappe un grand coup dans la gueule avec, spin off de l'excellent Yakuza: Like a Dragon . Si jamais vous aimez le délire et que le personnage de Goro Majima habillé en pirate vous fait rire, Sega a prévu une date : leAh ! Excellent choix de mettre en avant Mouse, renommé maintenant en, parce que sa direction artistique est franchement chouette ! Après, attention tout de même, puisqu'on reste dans un classique FPS. C'est pas parce qu'il est en noir et blanc et très inspiré des cartoons américains des années 30 à 40, façon Mickey de la vieille de époque. Mais ça se suit du coin de l'oeil. Surtout que le studio Fumi Games annonce une autre bonne nouvelle : son arrivée sur consoles. Date de sortie prévueGrosse surprise, même si on attendait des nouvelles d'ici peu, Subnautica 2 fait surface ! Ce ne sera pas forcément une suite directe de Subnautica et Subnautica: Below Zero , puisque l'exploration ira cette fois-ci un peu plus loin que la planète 4546B. Et il semblerait aussi que les bestioles sous-marines soient un peu plus grosses, ce qui pimentera un peu plus l'exploration, qui se fera possiblement en duo. Mais il faudra patienter au moins jusqu'àSorti en mai 2024 sur PS5, Nintendo Switch et PC,est. C'est un excellent jeu, même si cette bande-annonce ne donne pas forcément envie.Tiré du shōnen du même nom et écrit / dessiné par Hiro Mashima (Rave, Fairy Tail ou encore Monster Hunter Orage),se veut être l'une des cautions japonaises de cette conférence. Pas de chance, ça a l'air franchement pas ouf pour un musô, limite pas très joli. On verra ce qu'il donnera avec le temps, puisqu'il est prévuLoin de moi l'idée de penser qu'ne sera pas le jeu de l'année, mais on ne sait jamais. On nous promet un RPG avec des sorts basés sur les éléments et avec un impact direct sur les ennemis. Sur le papier, ça a l'air pas mal, mais en vidéo, c'est loin d'être la claque. La date de sortie ? J'y vais de mon petit copier/coller :Lors de la première lecture de cette bande-annonce, je me suis dit "ça peut être cool". Ensuite, j'ai compris qu'il s'agissait d'un RPG d'extraction PvPvE et j'ai vite compris que ce ne sera pas pour moi. Mais peut-être que vous, ça vous intéressera. Dans tous les casne sort pas cette année, mais enChangement d'ambiance avec un jeu de vélo hyper pastel. Ah mais je l'ai déjà vu je ne sais plus quand ! J'aime beaucoup le style, ça a l'air assez reposant et ça change des jeux de bourins. L'idée derrièresemble assez simple : faire du vélo, mais en mode course contre la mort ! Très probable de le revoir en test dans le coin. Enfin ça, ce sera enMise à jour : je savais que je l'avais déjà vu. C'était Ghost Bike , mais il a changé de nom.Sorti en 2020 sur PC et vraiment drôle (dans le sens ça fait peur) en VR quand on est en multi,débarque sur! Et oui, pas en 2025. C'est fou non ?Ok, le chien Baboo a une tête trop chouchou. Mais non,n'a pas l'air d'être le futur Bayonetta du coin. Je ne sais pas, mais il y a un truc qui déconne dans la direction artistique. Peut-être lui faut-il encore un peu de temps. Et il en aura, puisque comme 99% des titres présentés dans cette conférence, il est prévu cAh ! Un petit retour de, alias le soulslike de la dynastie Ming (Chine), avec des gros ennemis à tabasser. Ok, ce n'est peut-être pas encore du niveau d'un Elden Ring, mais reste que ça a de la gueule, que ça bouge extrêmement bien et que techniquement, le studio Leenzee a mis la barre assez haute. Très hâte de mettre les mains dessus, même si évidemment, c'est prévuPour finir,avait encore un autre titre à dévoiler ! Cette fois-ci, on "change" d'ambiance avec un jeu multijoueur en coop à 3 (donc pas de solo pour), le tout à la première personne et évidemment dans l'univers de Control... On incarne un agent du bureau et on devra affronter des trucs provenant de la Oldest House. Faut voir ce que ça donne, même si de mon côté, je ne suis pas plus emballé que ça. De toute façon, c'est prévu