Nintendo Direct du 18/06/24 : le gros résumé

Alors que toutes les conférences du non-E3 se sont déroulées la semaine dernière, quitte à approcher de l’overdose, Nintendo nous a donné quelques jours pour souffler et annoncer un nouveau Nintendo Direct focalisé sur les sorties à venir sur Switch. Gros résumé de ces 32 annonces (oui oui).

MIO: Memories in Orbit

Disney Illusion Island

Hello Kitty Island Adventure

Looney Tunes: Wacky World of Sport

Among Us

Farmagia

Donkey Kong Country Returns HD

Dragon Quest III HD-2D Remake

Dragon Quest I & II HD-2D Remake

Funko Fusion

Luigi's Mansion 2 HD

The New Denpa Men

Metal Slug Attack Reloaded

Darkest Dungeon II

Nintendo Switch Online + Pack additionnel

The Legend of Zelda: A Link to the Past Four Swords (GBA)

(GBA) Metroid Zero Mission (GBA)

(GBA) Turok: Dinosaur Hunter (N64)

(N64) Perfect Dark, avec la possibilité de jouer en multi jusqu’à 4 en ligne ! (N64)

Phantom Brave: The Lost Hero

MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics Vous aimez la bagarre virtuelle ? Parfait ! Voici une compilation regroupant pas moins de 6 jeux de bagarre en versus, et un jeu de bagarre façon beat’em up. Merci Capcom, pour cette compilation qui sortira cette année sur Switch, PS4, PS5 et PC. X-Men : Children of the Atom

Marvel Super Heroes

Marvel vs. Capcom Clash of the super heroes

Marvel vs. Capcom 2 New Age of Heroes

Marvel Super Heroes vs. Street Fighter

X-Men vs. Street Fighter

The Punisher Super Mario Party Jamboree Alors là, c’est une surprise, ou presque, puisque la Switch aura droit à son 3ème Mario Party, avec Super Mario Party Jamboree. Et vous allez me dire “mais pourquoi ?”. Et bien peut-être parce que 17 octobre prochain.



The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom Et bien voilà ! On peut enfin jouer avec la princesse Zelda dans un vrai épisode de The Legend of Zelda ! C’était clairement la grosse surprise de ce Nintendo Direct, puisqu’The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Je vous laisse découvrir cette belle bande-annonce de ce nouveau jeu reprenant la direction artistique de



Honnêtement, je suis chaud comme le feu de Din et cette nouvelle manière d’aborder les combats est tout bonnement parfaite. Rendez-vous le 26 septembre 2024, le tout accompagné d’un nouveau modèle de Nintendo Switch Lite Edition Hyrule, du plus bel effet.



Just Dance 2025 Edition C’est Just Dance, mais édition 2025. Voilà.



LEGO Horizon Adventures Un jeu Lego Adventures, mais dans le monde de Horizon. Oui, la licence PlayStation ! C’est prévu pour cet hiver sur Switch, PS5 et PC.



Stray Un excellent jeu mettant en scène un chat. Donc clairement, Stray n'est pas pour moi en ce moment. Néanmoins, je vous le conseille vivement, parce qu’il est vraiment cool. Par contre, si vous avez moyen d’y jouer sur une machine un peu plus puissante, ce serait peut-être mieux. Sinon, c’est cet hiver 2024 sur Switch.



Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game Je ne sais pas quoi dire, à part que c’est tout simplement moche ? Bref, Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game est une sorte de jeu de simulation, RPG et aventure. C’est prévu pour cet hiver sur Switch, PS4, PS5, Xbox et PC.



Ace Attorney Investigations Collection Capcom continue de proposer les différents épisodes de cette licence ô combien trop cool. Cette fois-ci, c’est Ace Attorney Investigations Collection qui débarque chez nous et ça fait plaisir parce que mon japonais est un peu rouillé. On retrouve dans cette collection, deux jeux : Ace Attorney Investigations : Benjamin Hunter et Ace Attorney Investigations 2 : Le Pari du Procureur. Le tout étant prévu pour le 6 septembre sur Switch, PS4 et Xbox One (on sent le gros budget développement).



The Hundred Line -Last Defense Academy- Je commence à être fatigué et vous aussi probablement, mais accrochez-vous puisque les créateurs de la série Danganronpa débarquent avec The Hundred Line -Last Defense Academy-. Je ne sais même pas comment vous le présenter tellement ça a l’air d’un délire bordélique. Au pire, le titre étant prévu pour début 2025 sur Switch, j’aurais très largement le temps de m’y repencher et d’y revenir.



Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven On a jamais assez de remake non ? Cette fois-ci, c’est Romancing SaGa 2 qui passe au lifting HD avec Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven. Ne connaissant cette série que de nom, je ne vais pas m’étaler. La date de sortie est fixée au 24 octobre prochain sur Switch, PS4, PS5 et PC.



Metroid Prime 4: Beyond Et enfin, le gros morceau pour la fin ! Je ne l’attendais pas forcément, mais c’est bon, Metroid Prime 4 a enfin un nom et une période de sortie. Annoncé lors de l’E3 2017 avec un développement confié à Bandai Namco Studios of Japan et Singapore, puis stoppé pour des raisons de “c’est nul, on peut pas sortir ça”. Le projet a été depuis repris par Metroid Prime 4: Beyond. Grosse claque dans la gueule. Par contre, il faudra patienter encore un peu, puisque la date de sortie est prévue pour le courant de l’année 2025… Ok, on y jouera donc sur Switch et/ou Switch 2.



