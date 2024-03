MAR10 Day 2024 : le gros résumé

Comme chaque année, Nintendo fête le Mario Day, et ce grand jour est fixé au 10 mars. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, il s’agit tout simplement d’un événement donnant l'occasion à Nintendo de faire quelques annonces, sans pour autant se faire un Nintendo Direct attendu par la planète entière. C’est parti pour le résumé !

The Super Mario Bros. Movie 2

Paper Mario : La porte millénaire

Luigi’s Mansion 2 HD

Du Mario en console virtuelle

Dr. Mario

Mario Golf

Mario Tennis

Avant de commencer, veuillez noter que ce genre de “jour de” n’est clairement pas un truc inventé par Nintendo. On connaît par exemple le 4 mai, synonyme de journée Star Wars parce que May the force be with you devient le fameux May the 4th, be with you. C’est en 2018 que Nintendo s’est dit que ce serait une bonne idée de surfer sur cette vague et honnêtement, ils ne sont pas allés bien loin. Concrètement la date MAR10 ressemble beaucoup à MARIO. Mais pour le coup, ils sont toujours un peu à fond sur les annonces et les petits cadeaux, donc on ne va pas s'en plaindre.Cette année, c’est via une très courte vidéo de 2 minutes 49 que Nintendo nous annonce les bonnes nouvelles, via notre bon Shigeru Miyamoto On pouvait s’y attendre, mais c’est maintenant officiel :ettravaillent une nouvelle fois ensemble pour la suite du film Mario avec The Super Mario Bros. Movie 2 (nom temporaire). Pour cette suite, Chris Meledandri (CEO d’Illumination et co-producteur du premier film) refait confiance au studio de Paris et annonce que le storyboard est entre les mains deet, le duo déjà auteur de The Super Mario Bros. Movie . Pour rappel, ce film a rapporté 1,36 milliard de dollars depuis sa sortie en avril 2023. Donc le niveau de confiance est pas mal élevé.Malheureusement, nous n'avons eu aucun visuel, ni même un semblant d'information sur le scénario. Il va falloir attendre, surtout que la phase d’animation va bientôt démarrer. Quant à la sortie au cinéma, c'est prévu pour le. Et si jamais vous aimez les petits challenges de références, Nintendo of America a mis en ligne ce petit site Dévoilé lors du Nintendo Direct de septembre 2023 , l’excellent Paper Mario : La porte millénaire , sorti en juillet 2004 sur GameCube et trouvable actuellement en occasion à des prix beaucoup trop abusés, a enfin une date. Le rendez-vous est pris pour leDévoilà très rapidement en juin 2023, puis dans le Direct de septembre, on avait aussi eu le plaisir d’apprendre le portage de Luigi’s Mansion 2 , de la Nintendo 3DS, vers la Switch. Malheureusement, nous n’avions pas eu de date à l’époque, mais c’est maintenant chose faite. Luigi’s Mansion 2 HD débarque le. Reste à espérer qu’il est aussi propre que le troisième opus, même si j’ai un énorme doute.Les abonnés du Nintendo Switch Online vont voir quelques nouveautés pour la console virtuelle Game Boy et Game Boy Color, ce mardi 12 mars :