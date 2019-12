Le Guide Factor Apple Arcade, partie 8

Et 3 jeux de plus au compteur du Guide Factor Apple Arcade, 3 ! Un jeu de Puzzle jouant sur les perspectives, un tower defense original et un jeu de skate apaisant. Un nouveau jeu ajouté cette semaine, on en est donc à 104 jeux sur Mac et iOS.

Très simpliste au début, on doit allumer son cerveau après quelques dizaines de minutes, mais tout reste assez facile pour ne pas rester bloqué. La musique et les graphismes sont tout doux et de qualité, les parties peuvent s'enchaîner très rapidement si bien que... j'ai terminé le jeu en 1h ! Et oui il est très (trop) court, vous pouvez refaire les 33 niveaux en mode AR et ainsi avoir un salon dans votre salon, mais il ne risque pas de prendre possession de votre temps libre. Il est possible que des niveaux soient ajoutés par la suite, mais rien ne le laisse présager. À picorer de temps en temps pour avoir une petite pause zen donc, n'en attendez pas mieux malheureusement.

Encore un jeu qui ne paye pas de mine mais qui se révèle très addictif par son gameplay finement calibré. Vous êtes un astronaute perdu sur Mars et tapez la discute avec une IA qui vous appelle Commandante (ça part bien). Vous êtes assaillis ensuite par des martiens (ressemblant plus à des insectes qu'à un alien comme Paul) arrivant par vagues, et devez gérer au mieux votre ressource (l'énergie solaire), vos upgrades en panneaux solaires et vos tourelles et autres barricades protégeant votre Rover de tout contact avec l'ennemi. L'originalité ici est que vous pouvez vous-même attaquer les ennemis avec un fusil qui doit se recharger en énergie une fois toutes vos munitions épuisées, et bien sûr pendant ce temps vous ne construisez rien. Pendant cette phase la caméra passe en vue FPS, vous empêchant ainsi de voir venir les ennemis de toutes les autres directions.

Pas de gestion de l'atterrissage par exemple, ce qui rend la progression plus simple, plus fluide mais sans réel challenge. Skate City se différencie également de son modèle par ses graphismes, plus détaillés et "ambitieux" qu'OlliOlli. Le personnage est plus gros à l'écran, mais le joueur perd (un petit peu) en lisibilité sur les obstacles ou rampes qui arrivent. La DA et la musique sont plus douces, ce qui va de pair avec une philosophie un peu différente du jeu de Roll7 où le but est plus de se "balader" grind faisant, plutôt que d'enchaîner un maximum de points grâce à des tricks endiablés. D'ailleurs Skate City est plus lent, plus "mou" qu'un OlliOlli ultra nerveux. Et c'est là où je préfère l'original à cette copie. Il reste néanmoins une proposition de choix pour ceux qui n'ont pas touché à cette référence.

Un jeu de Puzzle/RéflexionC’est développé par Lucid Labs et édité par Noodlecake Studios.Exclu Apple ArcadeLes contrôles se font au tactile/souris, ou bien au gyroscope dans le mode AR sur iOS. Pas de support du pad.Orientation paysage imposée.Préférez l'iPhone/iPad si l'AR vous tente, sinon le Mac fait très bien l'affaire.(Lancé sur iPhone XS, iPad Pro 11", et macOS Catalina)C’est pas malPetit puzzle très reposant que voilà. Comme Spek , on doit jouer sur les perspectives et comme Spek, on peut résoudre les puzzles en version AR (seulement sur iOS). Mais la comparaison s'arrête là, heureusement pour Possessions. Comme son nom l'indique, le jeu met en scène des pièces d'une maison et on doit assembler les morceaux des "possessions" de cette famille. TV, Borne d'arcade, portes de placard, lustre etc... tout y passe ou presque.Un tower defenseC’est développé par Frosty Pop proposants plusieurs jeux pour Apple ArcadeExclu Apple ArcadeLes contrôles sont fait pour le tactile, mais c'est (à peu près) jouable au pad.Orientation paysage imposéePréférez l'iPhone notamment pour ses parties de courtes durées.(Lancé sur iPhone XS, iPad Pro 11", et macOS Catalina, avec et sans pad Xbox One et DualShock 4)C’est génial.C'est malin et original, et m'a bien accroché (j'ai dû me faire violence pour lâcher le jeu et commencer à écrire mon avis). Alors oui ce n'est pas très beau, mais c'est fluide et lisible, et les parties sont très courtes, un jeu designé pour le mobile. À faire par tous les abonnés, vous m'en direz des nouvelles.Un jeu de... SkateC’est développé par Snowman (ayant entre autres créé le jeu mobile à succès Alto's Adventure) et édité par Agens.Exclu Apple ArcadeLes contrôles peuvent se faire au tactile, mais sont pensés pour une manette et plus précisément un pad avec 2 sticks analogiques.Orientation Paysage imposée.(Lancé sur iPhone XS, iPad Pro 11", et macOS Catalina, avec et sans pad Xbox One et DualShock 4)C’est pas mal.Que les choses soient claires tout d'abord : je ne suis pas un fan de skate, mais j'ai pu tester (et apprécier) quelques jeux comme des Tony Hawk Ou OlliOlli . Et Skate City s'inscrit clairement dans le même cadre que ce dernier (on peut presque parler de plagiat à ce niveau là). Vous dirigez donc un skateur en side-scrolling et devez placer des figures toutes connues des sportifs en Vans. Au niveau gameplay, vous lancez les figures avec les sticks, avancez en donnant les impulsions via un bouton, gardez l'équilibre grâce aux gâchettes... et c'est tout.