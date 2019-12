Le Guide Factor Apple Arcade, partie 6

Et on continue au pas de course pour une 6e partie du guide. Ça tombe bien car, de course il en est question sur les 3 jeux de cette semaine, mais de la course un peu spéciale : avec un avion de papier, une course poursuite très 007 et de la course / danse / pose / rythme, rien que ça. Côté service, Apple n’a visiblement plus de cartouche à balancer, nous stagnons (le 04/12) à 101 jeux sur Mac et 102 sur iOS.

Lifeslide

Qu’est-ce que c’est ?

On y joue comment ?

Et ça donne quoi ?

Déjà le contrôle au gyroscope est immersif, et le challenge est au rendez-vous. Votre avion gagne en vitesse si vous piquez du nez, mais perd de la « vie » s’il touche le sol ou des éléments de décor. Vous devez de plus gérer différents aspects de votre avion comme la portance, la maniabilité, etc. via des upgrades échangeables contre des points glanés dans les niveaux en touchant des items bleus.



Votre autre ennemi est le chrono, qu’il faut maintenir au-dessus de zéro via des items jaunes à toucher, et qui remonte après les différents checkpoints des sous-niveaux. La tâche ne sera pas aisée, mais le sentiment de progression est appréciable, si bien que le jeu devient vite addictif. Ensuite vous pourrez passer sur différents bonus comme un boost temporaire, des vies supplémentaires, etc. et même des morceaux d’avion vous permettant d’avoir plusieurs aéronefs de papiers à disposition.

Agent Intercept

Qu’est-ce que c’est ?

On y joue comment ?

Et ça donne quoi ?

Mais le principal défaut du jeu est son contenu rachitique : une seule mission jouable toutes les 24 h, aucun mode histoire, rien. On va dire que ça permet de se concentrer sur l’amélioration de son score sur le stage en cours et de voir son rang au niveau mondial monter. Ouais on va dire ça parce qu’on ne peut rien faire d’autre.



Un menu grisé laisse présager des défis pour plus tard, mais même avec cela on ne pourra décemment jouer que quelques minutes par jour à Agent Intercept. Un vrai gâchis, car à nous distiller les parties de la sorte, on risque de ne plus y revenir. Il y avait pourtant la base pour un bon jeu.

Sayonara Wild Hearts

Qu’est-ce que c’est ?

On y joue comment ?

Et ça donne quoi ?

C'est bof.



Fer de lance du service Apple Arcade, et encensé par la critique à sa sortie récente, j’attendais beaucoup (trop) de ce SWH. Et il est difficile à décrire.



C’est ultra coloré, nerveux, superbement chorégraphié, et porté par une musique de qualité, où tout s’enchaine sans temps mort. Niveau gameplay le titre propose pêle-mêle de la course, du tunnel rush, du jeu de rythme, etc., mais reste assez basique à chaque fois.

