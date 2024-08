Gamescom 2024 - Opening Night Live : le gros résumé

Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'annonces dans cette soirée. Malheureusement, j'ai trouvé ça assez creux. Il y a eu de bonnes choses, ne crachons pas dans la soupe. Mais non, nous n'avons pas eu notre grosses annonces. C'était long. Et surtout, peut-être beaucoup trop de vidéos au final. Il ne reste plus qu'à espérer que le salon offre mieux que cela.