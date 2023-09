Factor Motorsport Septembre 2023: Roxx et Rookie

Vroom Vroom les pandas, c’est Xavor2Charme qui arrive sur Factor en faisant un gros dérapage. Tous les mois (j'espère), Factor Motorsport sera votre chronique simulation automobile où je vous partagerai actualités, conseils, tuto, mods et compagnie. Le but est de faire découvrir les différents titres références et surtout de vous donner envie de vous mettre à l'arsouille virtuelle.

Quel jeu, quelle simu, quel volant ?

Le plus mainstream : F1 23 ou n’importe lequel à partir de 2020.

Le plus italien complet: Assetto Corsa.

Le plus boueux: Dirt Rally 2.0

Mentions Honorables:

Project Cars 2 n’est plus en vente en ligne mais est un bon point d’entrée, avec beaucoup de voitures et de circuits. Je trouve personnellement le mode carrière assez engageant. C’est une bonne alternative à Assetto Corsa sur console.

Automobilista 2 se repose sur le moteur de Project Cars, il est donc très joli avec de nombreux effets météos et une VR au top. Il est par contre bien plus réaliste mais plus cher si on veut tout le contenu. Les modes en ligne ne sont pas très avancés et il n’y a pas spécialement de solo.

Les grands représentants du simcade (comprendre un compromis entre simulation et arcade) que sont Gran Turismo et Forza Motorsport sont pour moi valables mais je dois bien avouer que j’ai assez peu d'expériences sur ces 2 jeux.

Et ensuite ?

Et qu'est-ce qu'on achète comme matos ?

Quelques nouveautés dans le monde du Vroum.

EA SPORT WRC

Forza Motorsport

Circuit de Barcelona-Catalunya

Circuit des 24 Heures du Mans

Circuit de Spa-Francorchamps

Eaglerock Speedway

Grand Oak Raceway

Hakone Circuit

Indianapolis Motor Speedway

Kyalami Grand Prix Circuit

Laguna Seca Raceway

Maple Valley

Mid-Ohio Sports Car Course

Nordschleife

Nürburgring Grand Prix Track

Road America

Silverstone Circuit

Suzuka Circuit

Virginia International Raceway

iRacing

Hey, dis "Camion"!

Vous voulez connaître les plaisirs simples de la conduite à haute vitesse de voitures chères et polluantes sans avoir à risquer votre vie (peut-être votre vie sentimentale quand votre compagne ou compagnon verra le siège baquet au milieu du salon) et celle de la planète ?Vous faites un petit AVC quand vous voyez le prix du matos ?Alors suivez mes quelques conseils complètement subjectif !Selon moi, il y a 3 candidats concernant les jeux:Si vous aimez la catégorie, que vous êtes devenu fan de Daniel Riccardo grâce à Drive to Survive et que vous souhaitez apprendre à conduire sérieusement, les jeux F1 de Codemasters font le taf. En plus de retranscrire l’ambiance des Grand Prix et de proposer des courses en ligne remplies (avec pas mal de pignoufs, certes) le jeu offre de nombreux réglages pour la conduite avec des aides aux freinages, à la direction, aux passage des vitesses etc. qui permettent de se faire la main avant de commencer à les retirer au fur et à mesure. C’est personnellement comme ça que j’ai commencé avant de passer sur Assetto Corsa . De plus, c’est le jeu proposant le plus de contenu solo, entre les modes scénarisés, carrières ou gestion d’écuries. Le jeu propose de la VR depuis l’épisode 22 mais est trèèèèèèès mal optimisée. Ne l’achetez pas pour ça.Dispo sur PC PS5 et Xbox Series La simu, sorti d’Accès Anticipé en 2014 et développé par Kunos Simulazioni , ne coûte rien quand elle est en promo, offre un modèle de conduite très réaliste et propose un contenu gargantuesque si vous n’avez pas peur de modder vos jeux. C’est d’ailleurs la condition pour s’y mettre: vanilla, le jeu est bien trop chiche en circuit et voitures (même si l’Ultimate Edition finie par être bien remplie). L’interface de base est affreuse, le jeu a vieilli graphiquement, le jeu ne propose ni météo ni VR.Par contre, installez Content Manager ainsi que Custom Shader Pack et tous ces défauts sont balayés !Ce mod remplace purement et simplement l’interface du jeu original par un utilitaire ultra-pratique et complet : amélioration de l’interface en tout point, installation automatique des mods, création de championnat, défis etc.Venant d’office avec Content Manager , ce mod permet la gestion du temps, de la météo et ajoute de nombreux effets graphiques modernisant grandement l’aspect visuel. La version payante via Patreon ajoute même la pluie !Pour le reste, une infinité de mods incroyables ajoute voitures et circuits. Vous voulez faire la course contre 50 Fiat Pandas ? C'est possible. Certains moddeurs sont même devenus professionnels comme Race Sim Studio et proposent leur versions de véhicules modernes et vintages de meilleure qualité que ceux proposés par le jeu de base. Je vous ferai sûrement une liste des meilleurs dans une future chronique. Assetto Corsa moddé est donc parfait pour s'entraîner, expérimenter. Il y a encore du monde sur les serveurs et c’est encore une simulation sur laquelle je reviens de temps en temps pour tester de nouvelles voitures ou circuits. De plus, l'implémentation VR est nickel et ne demande pas une configuration de la NASA pour tourner correctement.Dispo sur PC et consoles mais bon, j’éviterai.Si le circuit vous ennuie, que vous trouvez les F1 trop propres sur elles en plus d’être incapables de passer un dos d’âne sans rester bloqué, alors le rally vous tend les bras !Celui qu’on appelle parfois “Le Dark Souls sur roues” est sorti en février 2019 développé par Codemasters . Le jeu propose une simulation pointue, de beaux visuels, plein de caisses de différentes époques, de nombreuses spéciales et du rallycross (de la course sur circuit plein de gadoue). Le jeu propose aussi un vieux pépé en guise de copilote en version française. Le titre est assez bien fournit en mode solos avec des championnats paramétrables, des défis quotidiens, hebdomadaires et mensuels ainsi qu'un mode hommage à Colin McRae. Mais le vrai frisson c'est de se confronter aux chronos des autres joueurs et d'avancer dans la hiérarchie de chaque spéciale centième après centième de seconde. La VR fonctionne bien (si vous avez un estomac en béton armé) et le jeu se trouve lui aussi pour pas grand chose de nos jours.Dispo sur PS4 Xbox One et PC Si vous accrochez alors vous pouvez soit vous amusez sur les modes en lignes des jeux suscités ou alors vous vous dirigez vers Assetto Corsa Competizione si vous finissez par apprécier la GT ou vers iRacing si vous voulez un mmorpg de la bagnole. Vu que c’est sur ce dernier que je passe le plus de temps, j’en ferai une présentation détaillée dans une prochaine chronique. Je dois aussi mentionner rFactor 2 , dont le moteur physique est considéré comme le plus proche de la réalité et qui est utilisé à haut niveau mais qui est cher et un peu austère (même si le Studio 397 a fait des efforts sur l'interface récemment).Il est tout à fait possible de commencer à la manette, ne serait-ce que pour vérifier si l’ambiance sec et réaliste vous sied. Assetto Corsa moddé se joue plutôt bien à la manette et peut même supporter les gâchettes adaptatives de la Dual Sense. Par contre, le vrai plaisir, il se prend avec un volant à retour de force.Le maître mot ici sera l’occasion. A moins que vous ne sachiez pas quoi faire de votre argent (auquel cas, faites comme Bernard Arnaud et donnez à Factor), il ne sert à rien de vous acheter la dernière base Direct Drive à plus de 1000 balles. On trouve beaucoup de Thrustmaster ou de Logitech sur les sites d’occaz à des prix raisonnables. J’ai personnellement commencé sur un T150 d’occasion avec le pédalier 2 pédales et ça été suffisant pour me lancer. Je roule aujourd’hui avec un TS-PC Racer beaucoup plus puissant permettant de changer de volant et le pédalier à capteur de pression (load-cell) de Thrustmaster, le T-LCM. Le tout acheté d’occasion. Faites juste attention, essayez avant d’acheter, les T300 vieillissent assez mal par exemple .Si vous voulez du neuf, le choix malin serait d’acheter le pack de base CSL DD Ready2Race de chez Fanatec à 400 €. Si jamais la discipline ne vous plaît pas, il sera vite revendu sur les sites d’occasion vu la demande. Attention, il ne faut pas oublier d’acheter l’accessoire pour le fixer à un bureau. Sinon faites comme moi et bricolez votre propre cockpit.Je ferai un article sur le DIY un de ces 4, ne serait-ce que pour vous montrer mon pommeau de vitesse François Fillon. Electronic Arts et Codemaster ont enfin révélé ce qu’ils allaient faire de la licence WRC récupérée en juin 2020 et jusqu’ici possédé par Kilotonn qui s’occupa des WRC 5 jusqu’à 10 avant de conclure avec WRC Generations . Nommé EA Sport WRC , le jeu sortira sur PC Xbox Series le 3 novembre (ou le 31 octobre si vous précommandez le jeu). Les déclarations du studio et le trailer laissent supposer une approche sérieuse et réaliste se focalisant sur le contre-la-montre dans les pas des DIRT Rally . Comme quoi EA a l’air de laisser Codemaster travailler tranquillement, les jeux F1 n’ayant pas eu à subir de casualisation niveau pilotage. Le jeu proposera 18 rallyes officiels, la dizaine de voitures des championnats WRC, WRC2 et WRC junior auxquelles s'ajoutent 68 véhicules historiques. Un mode de construction de son propre cercueil roulant sera aussi de la partie (dans lequel j'imagine ils essaieront de nous vendre des trucs) ainsi qu’un mode Moments, rétrospective mis à jour quotidiennement nous permettant de revivre des moments chauds de la saison 2023 ou de rallyes historiques.Tout cela ressemble fort à un DIRT Rally 3 enmoustaché, ce qui n’est pas pour me déplaire. Le 1er, sorti de nul part en Accès Anticipé en 2015, a été un vrai retour aux sources et à la simulation après des DIRT tout court lorgnant plutôt vers une ambiance à la Forza Horizon . Comme je l’écrit juste au-dessus, DIRT Rally 2.0 c’est trop bien malgré des WRC 8, 9 et 10 de très bonne facture et l’increvable (hihi) Richard Burns Rally et son mod RBR.“No Nurb’, no buy” comme disent les vieux briscards du volant en plastique. Qu’ils soient rassurés ! Le circuit du Nürburgring GP sera bien présent au lancement de Forza Motorsport dans le Game Pass le 10 octobre sur Xbox Series et PC “Oui mais Xavorounet, tu sais bien que l’on s’en fout du circuit GP, nous, ce qu’on veut c’est la boucle Nord !”Ah oui, mais pas d’inquiétude, les 22,8 km de l’Enfer Vert préféré des simracer, la, la, tousse, tousse, la Nordschleife, seront bien présents dans une mise à jour le printemps prochain. Turn 10 vient aussi d’annoncer le bon vieux WeatherTech Raceway Laguna Seca et son facétieux tire-bouchon. Voici la liste des circuits déjà présentés:Pas mal de beau monde, le tout scanné au laser s’il-vous-plaît avec leurs tracés alternatifs. Bon perso moi je suis rassuré, Spa-Francorchamps est présent parce que Pas de Spa, Spa d’achat. iRacing fonctionne par saison, il y a en a 4 par an et chaque début de saison apporte son lot de nouveaux contenus. Nous fêtons donc cette semaine l’arrivée de la saison 4 qui débarque avec 5 voitures, deux nouveaux circuits et une mise à jour de circuit. Youhou, on va encore pouvoir se ruiner: pour rappel, le jeu, en plus d'un abonnement mensuel, demande d'acheter les véhicules (12$) et les circuits (15$). Ne comptez pas sur Motorsport Simulations pour vous remboursez si vous quittez le service.Faites donc de la place dans le garage pour deux LMDh (pour Le Mans Dayyyyyy-to-naaaaaaa hypercar), l’Acura ARX-06 GTP et la Porsche 963 GTP, iRacing possédant les droits du championnat américain d’endurance, l’IMSA. Après Assetto Corsa Competizione , le service propose lui aussi la nouvelle Ferrari 296 GT3 et pour les 2 personnes qui s'intéressent au NASCAR (en Europe), la NASCAR Classic Pontiac Grand Prix – 1987. Mais ce qui me chauffe le plus la gomme, c’est la Super Formula SF23, issue du championnat du même nom et équivalente à une F2, finissant de compléter le parcours monoplace d’iRacing: FF1600, F4, F3, Super Formula et F1.Les nouveaux circuits sont Kern County Raceway Park et le Circuit de Lédenon, un circuit français que je ne connais pas mais que j’ai envie de découvrir grâce à son petit nom: Le toboggan des Cévennes.Pour finir, le service propose un nouveau scan de Zandvoort, qui a énormément changé depuis le retour de la F1 en 2021 avec notamment 2 virages en banking. L’ancien circuit est conservé et la mise à jour est gratuite pour leurs possesseurs.Avec la simulation de la pluie qui ne devrait pas tarder à pointer le bout de son nez, nous pourrons bientôt reproduire le dernier Grand Prix des Pays-Bas sur iRacing.Pouet Pouet! Mes chers camionos, vous ne serez pas oubliés et Thrustmaster a enfin pensé à vous en commercialisant le SimTask Steering Kit , un kit de montage permettant de positionner votre base T128 ou T248 de manière plus horizontale, comme en vrai. Ils proposent même la petite poignée pour vous faciliter la vie dans ce qui est quand même l’exercice le plus difficile du jeu vidéo: le crénaux en marche arrière dans Eurotruck Simulator 2.Ce machin sortira en novembre, mais pas d'inquiétude, vous pourrez le précommander en octobre.