Acheter un PC de joueur en 2020 - Deuxième partie

Oui, il est possible de jouer sur PC sans vendre un rein. Mais la démo de l'Unreal Engine 5 vous a fait de l'oeil et vous avez envie d'une config' capable de tenir la route pour les 5 ou 6 prochaines années. Pour cela, il va falloir dépenser un poil plus. Les configs qui suivent sont aussi conçues à l'épreuve du temps dans le seul où elles peuvent supporter l'ajout de mémoire vive et de stockage et le remplacement du CPU et du GPU. On mettra le tout à jour en fonction des futures annonces d'AMD et d'Nvidia.

Troisième cas de figure : 2K pour 4K

Carte mère : Asus PRIME X570-P - 200 euros

CPU : AMD Ryzen 7 3800X - 430 euros

Ventilo : Celui inclus avec le CPU

RAM : 2x16 Go DDR4 @ 3600 MHz CL16 - 210 euros

Carte graphique : GeForce RTX 2070 Super - 640 euros

Stockage : Samsung Serie 970 EVO Plus NVMe 1 To - 280 euros

Alim : Corsair RM750 - 750W - 130 euros

Boitier : Cooler Master Masterbox MB520 TG RGB - 85 euros

Le 4K c'est sympa mais à moins de prendre un écran 43" et plus, c'est franchement inutile. On vous recommande plutôt de prendre un écran 34"ou 35" affichant du 3440x1440. Oui c'est du 21:9 et honnêtement une fois qu'on y a goûté, c'est dur de revenir en arrière. Un écran comme le AOC CU34G2/BK ou le ViewSonic XG350R-C propose une sacré expérience de jeu

Le ventilo de base du CPU est correct mais si vous comptez vous lancer dans l'overclocking il vous faudra un truc costaud comme le Noctua NH-U12A. Contrairement aux idées réçues, le refroidissement à eau n'est ni plus efficace ni plus silencieux qu'un ventirad haut de gamme.

Interlude : pré-monté ou monter soit-même

Quatrième cas de figure : Pour jouer et travailler

Carte mère : Asus ROG STRIX X570-E GAMING - 360 euros

CPU : AMD Ryzen 9 3900X - 515 euros

Ventilo : Noctua NH-U12S Chromax Black - 85 euros

RAM : 2x32 Go DDR4 @ 3600 MHz CL16 - 515 euros

Carte graphique : GeForce RTX 2080 Ti - 1500 euros

Stockage : Seagate FireCuda 510 2 To - 490 euros

Alim : Corsair RM750 - 750W - 130 euros

Boitier : Be Quiet Dark Base Pro 900 Rev.2 - Argent - 285 euros

Le principe de cette bécane est simple : il s'agit ici de proposer un genre de parité avec la PS5/XSeX, le tout pour 2000 euros.Quelques explications s'imposent. Pour la RAM, il est important de prendre de la 3600 MHz, les Ryzen étant friands de mémoire rapide. Pour la carte graphique, la 2070 Super offre un rapport prix/performances assez dingue. Elle me permettra pas de faire du 4K@60FPS dans tous les jeux mais vous ne tomberez jamais en dessous de 30 . Et vous serez tranquille pour la VR. Et oui, elle fera tourner Flight Simulator 2020 tout à fond.Pour le stockage, le SSD NVMe utilise une interface PCIe 3.0 (comme la XSeX) contre 4.0 pour la PS5. La raison est simple : les versions PCIe 4.0 sont rares et chères. Enfin, j'ai choisi la version RGB du Masterbox MB520 non pas car j'aime les arbres de Noël mais tout simplement car il est vendu avec QUATRE ventilateurs (trois en entrée, un en sortie).Bonus:Il est indéniable que monter son PC soit-même à partir de pièces achetées séparémment est une sacrée expérience, surtout pour une première fois. Cependant, cela signifie acheter les versions boite des pièces en question et donc de payer le prix fort. Il y a deux solutions pour éviter cela.La première est d'acheter les pièces en question quand elles sont en soldes au lieu de prendre tout d'un coup. Cela demande un peu de patience et de parfois faire de compromis sur les marques mais on peut faire de sacrés économies.La seconde est de prendre un PC pré-monté. Je ne parle pas ici d'un Alienware où vous payerez surtout pour la marque mais d'assembleurs obscurs comme Megaport ou Memory qui ne font généralement que coller leur logo sur un boitier contenant du matos standard. En France, la garantie est de deux ans obligatoire donc vous ne risquez pas grand chose. Les prix ne sont pas beaucoup plus élevés qu'acheter les pièces séparémment mais si vous trouvez des soldes sympa, vous pouvez faire des grosses économies. Sur mon système haut de gamme, j'ai sauvé près de $500.Par contre acheter un PC pré-monté c'est aussi probablement donner des sous à Microsoft pour une n-ième licence Windows 10 alors que vous en avez probablement une sous le coude. Le saviez-vous? Il est toujours possible de mettre à jour Windows 7/8 gratuitement L'argent ne fait pas le bonheur. Mais il permet d'acheter un PC disproportionné3900 euros est une addition salée. Mais elle l'est nettement moins si vous bossez de chez vous et que votre taf demande une machine de guerre. Voici quelques suggestions pour optimiser votre config en fonction de votre boulot. A noter que Pudget Systems a tout une série de benchmarks pro super utiles 12 coeurs sont suffisants pour de la programmation classique ou du rendu 3D effectué sur le GPU (Octane, Redshift...). Pour baker des lumières dans UE4 ou Unity, on recommande par contre de taper sur du 16 coeurs donc le Ryzen 9 3950X. Si vous faites du rendu 3D CPU ou que Premiere/After Effects est votre outil principal, il va fallout aller au-delà en prenant un Threadripper 3960X (24 coeurs) voir un 3970X (32 coeurs).Si vous prenez un Threadripper, cela nécessite de prendre une carte mère ayant un chipset TRX40 à la place d'un chipset AM4. La Asus PRIME TRX40-Pro fait un excellent boulot.64 Go sont suffisants pour la majorité des cas à une exception prêt : Premiere. Pour un projet vidéo vraiment lourd, vous allez peut être devoir passer à 128 Go, la limite des Ryzen. Les Threadripper permettent de taper le 512 Go de RAM mais surtout ils supportent le quad channel donc prenez 4 barettes identiques. Ils supportent aussi la mémoire ECC.si vous faites du rendu 3D CPU et que vous cherchez à faire des économies, prenez une 2080 Super à la place de la Ti. Pour tout le reste, la 2080 Ti se fera vraiment plaisir. Premiere adore aussi la RAM vidéo et se réjouira des 11 Go de cette dernière. Si vous faites du rendu 3D GPU et qu'attendre n'est pas une option, collez une deuxième 2080 Ti.Les 2 To de base sont suffisants pour Windows, vos applications et quelques projets mais pas pour tout le reste (assets, rendus, builds...). Pour cela, il vous faudra quelques bons vieux disques durs. Seagate vend des 8 To à 250 euros qui feront l'affaire et on vous recommande d'en prendre au moins deux pour du RAID.Si vous ajoutez une deuxième 2080 Ti, il va falloir passer à du 1000W