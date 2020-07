XOS < XSS < XOX < XSX

Après que différents magasins en ligne ont indiqué que la Xbox One était abandonnée, les grands journalistes ont frappé à la porte de Microsoft pour comprendre ce qu'il se passait. La réponse officielle est claire : Microsoft a arrêté la production de la Xbox One X et de la Xbox One S All-Digital Edition pour faire la place à la Xbox Series X. Seule la Xbox One S avec lecteur Blu-Ray est encore produite.L'abandon de la Xbox One X est logique. Non seulement le nom prête à confusion avec la Xbox Series X mais en plus elle est plus puissante que la Xbox Series S ( alias Lockhart ) qui serait dévoilée en aout. Pour résumer, la XSX remplace la XOX en tant que console haut de gamme et la XOX dégage histoire de ne pas faire de l'ombre à la XSS qui est plus puissante que la XOS mais moins que la XOX. C'EST POURTANT CLAIR NON?