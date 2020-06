Viva la vida Lockhart

Project Scarlett est le nom de code de la prochaine génération de consoles Microsoft. Oui, consoles au pluriel. Microsoft a déjà dévoilé la Xbox Series X ayant pour nom de code Anaconda. Mais des rumeurs suggéraient qu'une autre Xbox sortirait moins cher et mois puissante. Elle aurait pour nom de code Lockhart. En fouillant dans le kit de dev datant de ce mois-ci, on trouve la mention d'un profil Lockhart qui permet donc de tester ses jeux en mode Lockhart. Selon The Verge , une fois le profil Lockhart sélectionné, les jeux ont accès à 7,5 Go de RAM (contre 13,5 pour la XSeX) et 4 TFLOPS de puissance GPU (contre 12 pour la XSeX). 4 TFLOPS, c'est moins qu'une Xbox One X (6 TFLOPS). C'est même moins qu'une GTX 1650 Super (4,4 TFLOPS).Forcément le but n'est pas de cracher du 4K@120 FPS. Cette Lockhart (appelons là Xbox Series S) ciblerait plus le 1080p et est destiné aux joueurs moins fortunés. Il n'est même pas impossible qu'elle soit dépourvue de lecteur Blu-Ray histoire de faire encore baisser la facture.