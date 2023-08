Volition ferme ses portes

Soyons francs : les deux derniers jeux Volition (Agents Of Mayhem et le reboot de Saints Row) n'ont pas exactement été des réussites. Du coup le groupe Embracer qui fait face à des problèmes financiers n'a pas tellement eu de mal à s'en servir comme bouc émissaire et a décidé de fermer le studio C'est tout un pan du JV qui disparait : Descent, Freespace, Red Faction et Saints Row sont désormais orphelins. On espère que tout ce petit monde retrouvera du boulot. On se demande aussi si ce n'est pas le début de l'effondrement du gros chateau de cartes qu'est Embracer. Koch Media (une division d'Embracer) avait racheté Volition et la licence Saints Row en décembre 2012 pour 22 millions de dollars.