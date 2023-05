Embracer : premières failles dans le groupe

La stratégie plus ou moins avouée du groupe Embracer consiste à faire grossir la valeur du studio à grands coups d'acquisitions et de contrats pleins de zéros. Mais tout ne se passe pas toujours bien. Durant l'annonce des résultats du dernier trimestre fiscal, Lars Wingefors a annoncé qu'un contrat à 2 milliards de dollars venait de tomber à l'eau. Il n'a pas précisé quelle était l'autre partie mais apparemment c'était assez soudain et Embracer avait un accord de principe depuis octobre.Un Lars tout penaud a aussi annoncé qu'ils s'attendaient à des bénéfices moins importants que prévus pour l'année fiscale à venir : entre 655 et 840 millions de dollars alors que l'estimation précédente tapait entre 965 et 1,3 milliards. L'action a perdu la moitié de sa valeur depuis cette annonce. Par contre Dead Island 2 s'est déjà vendu à 2 millions d'exemplaires ce qui en fait le premier succès majeur de la division Plaion depuis sa création. On murmure que cette dernière connaitrait bientôt une petite réorganisation qui ferait disparaitre les labels Deep Silver, Prime Matter et Ravenscourt. Il y a deux ans , le projet de MMO sur le Seigneur Des Anneaux co-produit par Amazon et Tencent tournait en eau de boudin. Mais surprise ! Il est de retour . Amazon le développe cette fois en interne dans le studio qui bosse sur New World qui est décrit comme un "MMO populaire" alors que le jeu ne dépasse pas les 20 000 joueurs simultanés sur Steam . Et si on colle cela dans une news Embracer, c'est parce que le groupe détient la licence LOTR après le rachat de Middle-earth Enterprises. Amazon co-produit aussi un jeu Tomb Raider et une série TV adaptée du jeu avec Embracer.