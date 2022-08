The Chant daté

Koch Media

Pour une raison que j'ignore, on ne vous avait pas encore parlé de The Chant , premier jeu du studio canadien Brass Token édité par le label Prime Matter de Plaion . On y incarne Jess, une jeune femme partie pour une retraite spirituelle sur une île reculée qui va se retrouver aux prises avec une secte et des démons forcément peu ragoutants. Et si on pouvait croire au premier abord que le jeu irait chasser sur les terres de Supermassive Games , comme le tout récent The Quarry , il n'en sera rien puisqu'on aura bien affaire à un jeu d'aventure en vue à la troisième personne, avec sa dose d'exploration et d'affrontements.The Chant arrivera sur PC, PS5 et Xbox Series le 3 novembre.