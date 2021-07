System Shock : du hacker à l'ouvrage

Ca fait un paquet d'années que Nightdive Studios bosse sur son remake de System Shock (la campagne Kickstarter date de 2016, tout de même), et même si le développement a été chaotique, on commence à douter que l'équipe en voie le bout un jour. C'est d'autant plus surprenant qu'il ne s'agit finalement "que" de prendre le gameplay et les niveaux du jeu d'origine, et de les passer à la moulinette pour y coller une réalisation digne du 21ème siècle. D'ailleurs, on se demande toujours si les niveaux à base de petits couloirs étroits, d'angles parfaitement droits et à l'architecture à la limite de l'abstrait typique des FPS du début des années 90, ne vont pas trop détonner avec ces beaux graphismes et, plus globalement, si tout ça ne va pas sentir un peu trop le vieux par rapport à tous les immersive sims auxquels on a pu goûter depuis.Quoi qu'il en soit, en attendant de pouvoir, un jour, mettre la main sur ce remake, on patiente en regardant cette nouvelle vidéo de gameplay, et si ce n'est pas déjà fait, en essayant la démo qui est toujours disponible