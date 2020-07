Spiders présente Steelrising

Aujourd’hui, et tout le monde l’a un peu zappé, mais c’était le jour de la Nacon Connect . Nacon est le nouveau nom de BigBen Interactive après la fusion entre la branche accessoires et le branche édition. Et mine de rien, Nacon , a quelques bons studios en poche, dont Spiders nouvellement arrivée dans l’écurie.Comme prévu, le studio Parisien a donc dévoilé son nouveau jeu, Steelrising . Evidemment, on ne pouvait pas trop s’attendre à du gameplay, puisque pour rappel, leur précédent titre, GreedFall, est sorti en septembre 2019. Autant dire qu’il faudra se montrer patient pour voir autre chose que cette jolie vidéo d’ambiance. Et côté ambiance, l’équipe de Jehanne Rousseau a encore une fois de très bonnes idées.On se retrouve dans la France en pleine Révolution, donc entre 1789 et 1799, mais dans un postulat de base assez différent : et si Louis XVI était un tyran, utilisant sa passion pour la mécanique et utilisant une armée d’automate, afin de casser cet élan révolutionnaire ? Une belle uchronie, qui présentera Aegis, une femme automate comme personnage principal du jeu et garde du corps de la reine Marie-Antoinette.Côté gameplay, Spiders semble parti sur « de l’action mais que », avec une grosse partie de verticalité, pas mal d’éléments de RPG notamment pour les 7 familles d’armes d’Aegis, et on l’espère, un scénario qui tient la route. Bref, reste plus qu’à patienter pour ce jeu qui n’a malheureusement pas de plateformes définies et encore moins de date de sortie.