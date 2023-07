Molyneux, à fond dans les promesses mais pas trop

22cans a connu un début 2021 difficile mais s'est rattrappé grâce à l'arnaque du siècle : les NFTs intégrés au sein de leur nouveau jeu, Legacy. Ces derniers auraient rapporté pour 57 millions de dollars d'Etherium. On ne sait pas si 22cans a eu la bonne idée de les convertir en Livres Sterling avant le crash mais ils ont probablement récolté un paquet de fric. Quant au jeu en lui-même, il y a eu une alpha de Legacy en décembre dernier et la seule vidéo que j'ai trouvée est un type qui y joue via Remote Desktop . Ca pue tellement l'arnaque que 22cans ne mentionne pas Legacy sur son site web 22cans semble être même déjà passé à autre chose si on en croit Peter Molyneux, fondateur et patron du studio. Dans une interview à Game Reactor , il explique que 22cans bosse sur un nouveau jeu pour PC et consoles. Il explique qu'auparavant, il survendait ses jeux et que cette fois il va changer de tactique avant d'expliquer que son nouveau jeu a un nouvelle mécanique de gameplay jamais vue auparavant tout en précisant que ça resterait un jeu à l'ancienne. Sacré Peter. Il a même les mains dans le code ce qui n'était pas arrivé depuis Black & White. Qui sait ? Peut-être que cette fois il ne va pas essaye de nous encuber