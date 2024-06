Après le vague "2024" de sa dernière apparition , on a appris hier via un tweet de Cyan que le remake de Riven sortira finalement ce 25 juin sur Steam, Gog, Mac et Meta Quest 2&3. On vous glisse le nouveau trailer dans la suite, et le passage en full 3D semble avoir conservé tous les charmes de l'univers original. Alors qui sait ? Peut-être que cette fois j'arriverai à le finir ?