Dead Space et Signalis : deux salles, même ambiance

On va faire une petite news à thème "horreur dans l'espace", qui était d'ailleurs déjà plus ou moins celui du Geoff Show de juin . On commence avec Dead Space Remake , qui vient d'avoir droit à toute une vague de previews chez les grands journalistes ( PC Gamer Gamekult ...) mais aussi à une longue séquence de gameplay commentée par le senior producer du jeu chez Motive . On a vite fait de se dire que ça ressemble quand même beaucoup au Dead Space de 2008 avant que les quelques (trop rares) séquences comparatives viennent nous rassurer sur le fait que non, pas de doute, il y a bien presque quinze ans qui séparent l'original de son remake. Ce dernier est toujours attendu sur PC et nouvelles consoles en tout début d'année prochaine.Changement d'angle de caméra et de budget avec une nouvelle vidéo de Signalis , le survival horror rétro de rose-engine . Cette petite présentation nous rappelle les bases du genre au moyen de messages à caractère informatif en allemand, ce qui est peut-être le plus terrifiant. Le jeu est passé gold il y a quelques semaines et arrivera donc à la fin du mois sur PC et consoles, pile pour se faire peur pour Halloween.