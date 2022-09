SIGNALIS est goldé

Plus de retard à prévoir pour SIGNALIS , le survival-horror rétro qui nous fait de l'oeil depuis pas mal d'années : ses développeurs de rose-engine viennent de confirmer qu'après plus de huit ans de développement le jeu est bien terminé, et qu'il sortira comme prévu le 27 octobre sur PC, PS4, Xbox et Switch. La courte démo à laquelle on avait pu s'essayer au début de l'été n'est malheureusement plus disponible, on espère qu'elle fera son retour au moment de la sortie du jeu.