Battlefield 2042 : ça classe ou ça passe ?

EA ne sait plus trop quoi faire pour tenter de sauver Battlefield 2042 . Selon Steam Charts , la dernière itération du jeu de DICE compte trois fois moins de joueurs que BFV et sept fois moins que BF1. Du coup, BF 2042 va se retrouver dans le Game Pass Ultimate et EA Play à partir de la saison 3 qui devrait débuter sous peu.DICE s'est aussi rendu compter que virer les classes était contre-intuitif donc ces dernières vont être ré-introduites avec la saison 3. Les spécialistes existants seront divisés en 4 classes : Assault, Engineer, Support et Recon. On pourra toujours porter n'importe quelle arme mais l'équipement et les gadgets seront limités à chaque classe.Enfin DICE continue de modifier les cartes pour qu'elles soient un peu moins vides et qu'il soit possible de faire 5m à pieds sans se faire allumer.