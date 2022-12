Ark: The Animated Series, encore une daube de plus

Annoncé lors des Game Awars 2020 , l'adaptation du jeu du Studio Wildcard , nommé Ark: The Animated Series vient de nous donner des nouvelles via une bande-annonce de la saison une. Dans la vidéo de plus de quatre minutes, qui fait penser à un mauvais épisode de Dino Riders , on a peine à croire que le casting vocal sera composé de : Gerard Butler, Devery Jacobs, Cissy Jones, Madeleine Madden, Deborah Mailman, Zahn McClarnon, Malcolm McDowell, Juliet Mills, Elliot Page, Ragga Ragnars, David Tennant, Alan Tudyk, Karl Urban, Jeffrey Wright, Michelle Yeoh, Ron Yuan, Russell Crowe, Vin Diesel, Monica Bellucci et Dee Bradley Baker. Elle sera réalisée par Jay Oliva . Ils devaient tou(te)s avoir des impôts à payer probablement...Il y a un truc qui m'échappe, soit le trailer n'est pas parlant, c'est une possibilité, soit on se dirige vers un four probable sur 14 épisodes en 2023 sur une plateforme encore non communiquée.