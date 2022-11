ArcheAge II : une bande-annonce, une interview et l'addition

Sorti en 2013, ArcheAge qui était développé sur le Cry Engine 3 avait reçu un accueil critique assez favorable, mais plus mitigé du côté des joueurs, Occidentaux tout du moins. Toujours développé par XLGAMES mais cette fois-ci sur l'Unreal Engine 5 et édité par Kakao Game , sa suite ArcheAge II est dès à présent annoncée et attendue sur consoles et PC. Nous n'avons pas de date de sortie pour ce MMORPG d'action en monde ouvert, mais on a quand même le droit à un trailer et même à l'interview du producteur exécutif Jake Song.