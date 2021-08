The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

La Princesse Zeld-o ?! Connait pas. Un chevalier au bonnet vert ? Vraiment là, ça me dit rien. Ganon ? Non mais arrêtez avec vos questions là, vous voyez bien que ça me met mal à l'aise. L'épisode de The Legend of Zelda exclusif à la Wii allait réserver bien des surprises aux joueurs puisqu'il proposait un retour aux origines de l'éternelle saga dans laquelle les jeunes Link et Zelda ne seraient que de paisibles habitants d'un village dans le ciel. Oh et quitte à y aller franco, il allait aussi être celui qui allait imposer le Wii MotionPlus à une franche de joueurs déjà essorés par un motion gaming alors sur le déclin. Et pourtant, The Legend of Zelda: Skyward Sword allait s'avérer être un excellent cru peut-être mal-aimé à tort par les irréductibles fans. À sa sortie en 2011, il allait surtout être quelque part le chant du cygne d'un cycle "Zelda 3D" commencé sur Nintendo 64, 12 ans plus tôt.

Fay pas ci, Fay pas ça





La technique du jeu, elle aussi, a eu droit à quelques modifications, en plus du passage à 60fps qui simplifie la visée à l'arc par exemple. Déjà, tous les assets visibles dans les menus (interfaces, objets) ont été refaits en full HD. Ce n'était pas du luxe quand on se rappelle du flou qui accompagnait environ tous les jeux Wii à l'époque. Ici les assets sont propres et même en jeu, une technique de lissage des textures maison est à l'oeuvre pour corriger en partie ce "défaut" (c'est notamment visible sur les textures des vêtements).



Pas de bol pour Nintendo, c'est aussi ça qui faisait le charme de l'original. Les artistes de







Un temps écartés par Eiji Aonuma En lieu et place, ils sont désormais affublés de petites icônes de bulles de dialogue au-dessus de la tête lorsqu'ils ont quelque chose d'important à nous dire, et on peut parfaitement les ignorer. Enfin et surtout, si Fay reste beaucoup trop volubile à notre goût, on a enfin la possibilité de lui faire fermer son clapet en matraquant le bouton A pour passer (presque tous) ses inutiles dialogues. Pour terminer sur ces petits ajouts qui améliorent la fluidité de l'aventure et mettent la communauté des speedrunners en PLS, on peut également passer une grande partie des très nombreuses cinématiques du jeu. On mentionnera rapidement la discrète sauvegarde automatique et, évidemment, des chargements réduits de moitié.

Born to be Wild





On peut donc librement bouger l'épée avec le stick droit. C'est rigolo 5 minutes, dans les faits on passe son temps à jouer du manche pour déclencher des coups plutôt que de faire des mouvements amples. Le gyroscope est lui à moitié utilisé (par exemple pour viser avant de lancer le scarabée et ensuite on se retrouve à utiliser le stick gauche). Enfin, on passe plus de temps dans les menus (ZR pour l'activer, stick droit pour choisir une option), une gymnastique un peu handicapante passée les 10 premières heures de jeu, alors que le bestiaire nous demande de jongler entre les gadgets. En dernier lieu, on a une impression mitigée, c'est à la fois confortable de ne plus dépendre des swings du poignet, mais on a la désagréable impression de jouer à un jeu Wii dans un émulateur PC avec un set de contrôles adaptés qui rend l'expérience un peu rigide.







Le reste du jeu inchangé pour le meilleur comme pour le pire : on y retrouve toujours cette construction linéaire (que je préfère à titre tout à fait personnel), un des meilleurs dungeon designs de la saga qui fait l'effort de se renouveler à chaque nouveau challenge et des environnements qui s'ouvrent au fur et à mesure de la longue aventure. D'ailleurs, il est à signaler pour les impatients que Skyward Sword HD met longtemps à démarrer. Comptez au moins 5 à 7 heures avant de commencer à débloquer des gadgets indispensables dans les donjons.



Ce volet inclut également quelques-unes des plus belles compositions de la série qui vont de pair avec des cinématiques qui marquent et un pendant résolument mystique. Scénaristiquement parlant, le grand méchant Ghirahim est toujours aussi peu charismatique qu'à sa sortie. Le jeu est aussi un laboratoire d'idées qui feront leur chemin jusqu'à



Pour les contrôles "classiques" c'est autre chose. On parlait de la gestion de la caméra, ici le second stick est exclusivement consacré à l'épée par défaut. Il faut laisser appuyé sur L pour débrayer le stick et bouger la caméra. À la longue, on ne s'y habitue jamais vraiment. On aurait préféré un bouton qui active/désactive le mode caméra.

Ce n'est donc pas si anodin que ça de le voir revenir en fanfare pour fêter les 35 ans de la série, sur une console qui aura accueilli le premier épisode du renouveau. Et puis c'est un peu une aubaine pour Nintendo, parce que même si on a un peu oublié les fonctionnalités de détection de mouvement incluses dans les manettes au profit de la foule d'indés PC qui sortent sur l'eShop tous les mois et qui n'ont besoin que d'un stick et trois boutons, les Joy-cons de la Switch font de parfaits Wii MotionPlus... Plus. Ressortir Skyward Sword sur Switch n'était donc pas une si mauvaise idée après tout.Bon, on se méfie quand même quand on voit débouler un jeu estampillé de la mention "HD" chez Nintendo. C'est souvent le signe de remasters à la petite semaine, bricolés par des tiers pour faire un peu de blé et combler le catalogue avant l'arrivée du prochain épisode canonique. Ici pourtant, on aimerait bien nous faire croire le contraire. Les Kyotoîtes se sont même fendus d'une bande-annonce expliquant toutes les corrections faites au jeu pour rendre l'expérience plus fluide. Et vu le matériel de départ, il y avait en effet de quoi faire.Pensé pour être joué exclusivement à l'aide de la détection de mouvements de la Wiimote, Skyward Sword se devait d'être accueillant pour le grand public qui trouvait dans la Wii une console accessible pour tous, petits et grands.Les équipes d'Aonuma et Fujibayashi, son réalisateur, ont donc bardé le jeu de modules d'aides et d'accompagnement en tous genres. Des dialogues qui se déclenchaient au passage à proximité de tel ou tel PNJ à l'insupportable aide de camp/pommeau d'épée Fay qui venait commenter n'importe laquelle de nos actions par des petites astuces impossibles à zapper. Ouvrez tel ou tel passage secret, hop Fay vous expliquait qu'il y avait 75% de chance qu'un objet rare se trouve derrière. Dénichez un coffre, idem. Tout ou presque était prétexte à casser le rythme du jeu, toujours dans un souci d'accessibilité. Jusqu'à ces exclamations de Link lorsqu'il découvrait ici une roupie, là une bombe, exclamations qui étaient réinitialisées à chaque redémarrage du jeu. Trop, c'était trop. Et dans l'ensemble, le portage HD a adouci cette bienveillance à outrance. Déjà, le jeu comprend désormais que l'on sait ce qu'est une roupie, même après 25 heures. Ensuite, les PNJs ne nous interrompent plus automatiquement pour nous raconter leur vie.