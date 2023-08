Dave the Diver : Pas de sushi sans souci

Quand j’étais gosse, je rêvais de devenir plongeur professionnel. Pas de bol, une méchante allergie au produit vaisselle en a décidé autrement. Me voilà donc obligé de me rabattre sur les jeux vidéo pour faire vivre cette passion. Heureusement pour moi, les développeurs ne sont pas avares en expériences aquatiques et ce n’est certainement pas le succès surprise de Dave the Diver qui va inverser cette tendance.

Plombez Willy

La chantilly sur le hareng sur la cerise sur le gâteau

Vous l’avez sans doute déjà remarqué, cet été la mode n’est pas au paréo, mais plutôt à la tenue de plongée et le carton du moment sur Steam n’est autre qu’un certain Dave the Diver. Ce dernier n’a pourtant pas une gueule de planche à billets, on est bien loin du blockbuster ultra-standardisé et marketé à l’excès : c’est un jeu en pixel art qui nous vient d’un développeur coréen à peu près inconnu au bataillon, Mintrocket, et il brode sur un concept étrangement audacieux qui mêle exploration sous-marine et gestion d’un bar à sushis. Bon, en grattant un peu, on comprend vite que Mintrocket est loin d’être un petit labo artisanal puisqu’il est adossé au géant Nexon, et que l’originalité du positionnement de Dave the Diver ne l’empêche pas de s’appuyer sur des emprunts à différents aînés. Reste un jeu atypique qu’il va maintenant bien falloir décrire sans pour autant le déflorer, le circonscrire sans l’enfermer.Comme le nom du jeu l’indique, on y incarne Dave, un plongeur professionnel qui est appelé à la rescousse par une vieille connaissance peu recommandable pour venir travailler aux environs du Trou Bleu, un site exceptionnel dont la topographie change mystérieusement un peu tous les jours et qui rassemble une incroyable faune marine. C’est bien entendu l’endroit idéal pour y ouvrir un bar à sushis, surtout quand le cuistot attitré, Bancho, se fait une spécialité d’expérimenter les recettes les plus exotiques et inattendues. Donc sur le papier votre rôle est simple : pêcher la journée pour alimenter le restaurant, puis aider au service une fois le soir venu.La pêche à proprement parler s’apparente à une exploration des fonds marins avec une vue de côté. On utilise un harpon pour les poissons les plus modestes et des armes à feu pour les grosses bébêtes comme les requins. La jauge d’oxygène tient d’ailleurs lieu de barre de vie. Ça ne veut pas forcément dire que la plongée est limitée dans le temps car il est assez simple de trouver des bonbonnes d’air au fond de l’eau, par contre vos réserves vont fondre si jamais vous vous faites croquer. Suffoquer sous l’eau implique un sauvetage d’urgence et vous perdez du même coup la quasi-totalité de votre collecte en cours. Finalement, c’est davantage la taille de votre inventaire qui va vous obliger à remonter au bateau, car c’est fou ce qu’il y a à récupérer sous l’océan. Si les gadgets et les améliorations d’armes ne viennent pas vous plomber les poches, il en va autrement de la foule d’ingrédients, de viande de poisson et autres matériaux de craft que vous voudrez forcément ramener de vos expéditions.Après deux ou trois sorties en mer vient enfin le moment de se remplir les poches en vendant des animaux morts à des hordes de touristes affamés. On commence donc par établir la carte du jour, accessoirement en recherchant de nouvelles recettes ou en gaspillant quelques ingrédients pour les améliorer. Deux éléments sont à prendre en compte pour juger de la pertinence de choisir un plat plutôt qu’un autre : le prix auquel on pourra le vendre et le plaisir qu’il suscitera chez le client. En effet, il s’agit de gagner de l’argent, mais aussi d’améliorer la réputation du restaurant pour lui permettre d’évoluer. Pour y parvenir, il ne suffit pas de jouer au sage gestionnaire, il va falloir mettre la main à la pâte en s’occupant du service soir après soir : apporter les plats, les débarrasser, servir le thé, râper le wasabi… À ce petit jeu-là, on manque très vite de bras. Heureusement, il est possible d’embaucher des employés, puis même de les former pour en faire de véritables chasseurs de pourboires et ainsi faire évoluer le business.Si tout cela semble bien austère sur le papier, vous pouvez vous rassurer, Dave the Diver n’est pas un jeu qui se prend au sérieux. Tout y est sujet à blague et il multiplie les clins d’œil les plus insolites. Prenez la cuisine par exemple, la moindre recette donne lieu à des mises en scène aussi musclées que décalées et à des délires gustatifs extatiques, à la manière d’un Food Wars ou du Festin chinois de Tsui Hark qui est assez clairement cité quand démarrent les compétitions de cuisine. Le scénario global ne s’embarrasse pas non plus de considérations réalistes puisqu’il s’agit d’enquêter sur un mystérieux peuple sous-marin… Les missions secondaires toutes plus farfelues les unes que les autres s’enchaînent sans nous laisser le temps de respirer. Vous pensiez vous installer dans une routine bien confortable ? Un nouvel élément de gameplay vient s’ajouter pour vous permettre de récupérer un autre type d’ingrédient, de faire du jardinage, d’élever des poissons en captivité ou encore de concourir à des courses d’hippocampes. Pour ma part, s’il m’a fallu un peu plus de 30 heures pour voir le générique de fin, je n’ai jamais eu l’impression de stagner ou de faire du sur-place, mais cette diversité a un prix évident.Dave the Diver est incontestablement un jeu généreux, sans doute même un peu trop. Vous êtes déjà à satiété ? Il vous en remet une louche sans vous demander votre avis. Votre bouche est tellement pleine que vous avez du mal à mâcher ? Il force pour y ajouter une spécialité dont il ne maîtrise visiblement pas la conception. À sa décharge, on ne mélange pas du MGS et du Cooking Mama dans la même omelette sans casser des œufs (cette métaphore culinaire n’a aucun sens, vous pouvez légitimement vous en plaindre auprès de notre cuisinier en chef). Il y a donc des ratés sur la route. On pense par exemple aux quelques phases d’infiltration qui sont tout simplement mollement nulles comme c’est malheureusement souvent le cas en de pareilles conditions. Plus grave, la progression est émaillée de combats de boss qui peuvent s’avérer franchement frustrants. Il faut dire que le combat sous-marin, avec ses déplacements naturellement alourdis, n’aide pas à rendre les affrontements excitants. Combattre un requin tout en esquivant quelques rascasses peut déjà en soi s’avérer assez fatigant, mais le poivre monte vite au nez quand c’est un monstre démesuré et ultra résistant qui se dresse devant vous.On ne va pas jeter le sushi avec l’eau du bocal, si quelques phases de jeu s’avèrent franchement loupées, le reste demeure plutôt bien maîtrisé. Pourtant, l’enthousiasme qui m’avait porté pendant les dix premières heures de jeu a fini par s’émousser sans que je puisse incriminer uniquement ces quelques petits ratés. Mais alors, comment se fait-il que le fait de massacrer mon cinquantième requin à l’explosif ne m’apporte plus autant de joie ? Vous l’aurez compris, il est temps d’aborder l’éléphant de mer dans la pièce, à savoir le message potentiellement crado véhiculé par le jeu. Alors bien sûr, on va aussi nous demander de prendre de jolies photos de certaines espèces, on va nous dire que notre pêche reste mesurée et à petite échelle, d’ailleurs la faune locale ne cesse de se développer, mais les faits sont là et ils sont têtus : on nous demande d’utiliser des tas d’armes différentes pour tuer des bestioles parfois protégées, voire carrément déjà éteintes dans le monde réel. Et le pire, c’est que le scénario ne fait même pas semblant d’esquiver le problème puisqu’il met bien en scène des militants écologistes. Pas de bol, ces derniers sont des salauds et des menteurs qui n’ont de cesse d’essayer de vous tuer. Bref, on en arrive à un point hautement subjectif, mais j’ai quand même du mal à prendre mon pied sur un jeu qui semble me crier « Viens, on dégomme ce qui reste de beau dans ce monde en espérant faire grimper notre côte sur les réseaux sociaux ! ».