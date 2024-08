“Mouais, tu vas voir, c’est pas top” me déclare Noddus en tirant sur sa vapoteuse. Si j’ai commencé à vouloir écrire sur Factornews, c’est aussi pour pouvoir tester avant la plèbe S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl et l’autre là, il me gâche tout. C’est alors la boule au ventre que je me rends au rendez-vous pour une démo de trente minutes du tout début du jeu.

J’ai adoré la première trilogie de FPS-RPG de GSC Game World, j’installe tous les mods qui traînent et je relance de temps en temps Anomaly , une version entièrement gratuite libérant totalement le jeu d’origine, permettant d’explorer la carte des trois jeux en entier et rassemblant énormément de fonctionnalités annoncées à l’origine puis implémentées par les moddeurs. Bref, le S.T.A.L.K.E.R. ultime. Ce deuxième épisode a donc pour moi un principal objectif : devenir la nouvelle base pour les moddeurs pour les dix ans à venir.Malheureusement, les trailers avaient surtout présenté jusqu’ici des portions scriptées ou de belles cinématiques, jamais vraiment de crapahutage en monde ouvert. Les développeurs ont depuis montré une mission se déroulant dans le Grand Marais dans un Developper Deep Dive de 35 minutes mais toujours pas de phases d’exploration ni de dialogue avec des Stalkers lambda.En arrivant dans la toute petite pièce où se jouait la démo, j’ai senti de la tristesse m’envahir. Et si ce gougnafier de Noddus avait raison ? Les développeurs avaient l’air rincés et j’avais espéré plus de hype sur le salon. Je m’assoie, passe la langue du jeu en Ukrainien et lance la démo. La musique du menu est la même qu’à l’époque, au moins là-dessus je suis dans mes chaussons.La cinématique qui se lance s’inspire clairement de celle de S.T.A.L.K.E.R. : Shadow of Chernobyl avec un camion transportant le héros au milieu d’une émission, une tempête provenant de la centrale dans le jargon du jeu. Sauf qu’au lieu d’être laissé pour mort comme un vulgaire Strelok, Skif se réveille, se fait briefer par un scientifique à qui il finit par faire une clé de bras à la première personne puis infiltre la Zone avec un drôle de dispositif. La cinématique est jolie, bien jouée mais je me rends compte que l’on incarne un avatar avec une personnalité déterminée risquant de casser l’immersion et l’aspect jeu de rôle.Une fois entré dans la Zone, nous suivons un chemin tout tracé où Skif plante un scanner à divers points pour recharger un artéfact puis fin de la démo. C’est grosso modo un tutoriel où on croise quelques mutants et bandits, où l’on ramasse des trucs en farfouillant des cadavres laissés çà et là entre des transformateurs et des routisseuses rouillées. Skif fait sa première chasse à l’artéfact en balançant des boulons avec un détecteur dans l’autre main. L’ambiance est là, le design sonore reprend tous les petits bips emblématiques, les sensations de tir sont les mêmes qu’à l’époque. L’IA malheureusement date apparemment aussi de 2007, avec des mutants qui ne font que nous tourner autour.Je n’ai eu aucun bug et le jeu tournait très bien, contrairement à ce que Noddus a pu expérimenter. J’ai dû avoir de la chance et je suis sorti de là à la fois emballé par la finition et les détails mais aussi inquiet quant au contenu et à la structure du jeu.