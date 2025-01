Assassinez en musique : Check & Clean

Amis amateurs de flingues et d'électro, voici un jeu pour vous !Développé par un petit studio français (cocorico !), Check & Clean vous propose de buter un tas de gens le plus rapidement possible, tout en étant dans un état de transe induit par la musique.Un niveau est séparé en deux parties (à l'instar d'un Rainbow Six: Siege ) : une phase d'analyse de l'environnement et de mise en place d'un plan d'attaque, puis une phase de pan pan boum boum énervé. Bonne nouvelle : vous n'aurez pas à attendre longtemps pour tester tout ça puisque le simulateur de meutre sort début mars !Les petits camarades de NoFrag, que nous saluons, ont fait un petit texte à propos du jeu , il y a quelques mois, si vous souhaitez plus d'infos !