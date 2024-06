Ubisoft Forward Live From L.A 10/06/24 : le gros résumé

À moins d’une surprise de dernière minute, genre avec trois loupiottes vertes sur la tête, Ubisoft ne devrait pas trop sortir du rang avec cette conférence. On s’attend à de la redite sur fond de Star Wars et de Prince of Persia. Mais voyons cela de plus près.

Star Wars Outlaws

XDefiant

Skull & Bones

Prince of Persia: The Lost Crown

The Rogue Prince of Persia

Prince of Persia: The Sands of Time

Rocksmith Plus La licence pour apprendre à jouer de la guitare n’est pas morte et elle a une mise à jour. Voilà. Avatar: Frontiers of Pandora Je vais aller très vite sur Avatar : Frontiers of Pandora, qui est certe magnifique (c’est une vraie démo technique), mais qui reste une Far Cry avec des bonhommes bleus. Si vous avez aimé l’aventure, Ubisoft propose un story pack (un DLC payant) nommé The Skybreaker, disponible le 16 juillet.



The Crew Motorfest Développé par The Crew Motorfest n'a pas de grandes nouvelles à annoncer, mais juste que la saison 2 ouvre les portes de l'île de Maui. C’est tout joli, jusqu’au jour où Ubi éteindra tous les serveurs.



Anno 117: Pax Romana Annonce sortie du pagne, Anno 117 : Pax Romana débarque en bande-annonce avec prise de vue réelle. Pas plus d'informations sur le gameplay, ni de période de sortie. On va donc patienter tranquillement.







On passe sur un segment “les vieux jeux qui marchent encore bien en multi mais on a pas vraiment envie de prendre le temps d’en parler”, donc on voit du Brawlhalla, Assassin's Creed Shadows Vous n'en avez pas vu assez de Assassin's Creed Shadows ? Non ? Et bien paf, 20 minutes de gameplay pour terminer cette conférence ! Une réelle torture pour moi, qui ne regarde pas de streameurs. Là, c'est beaucoup trop long et lent. Néanmoins, ça a l'air cool et ça donne envie. Il ne reste plus qu'à espérer que le jeu ne soit pas blindé à à craquer de contenu à dégueuler partout comme 12 novembre 2024 sur PS5, Xbox Series et PC.



Just Dance VR Je vous balance aussi l'annonce de Just Dance VR, qui n'a pas été mentionné dans ce Ubi Forward, mais qui débarque directement chez Meta Quest 2, Meta Quest Pro et Meta Quest 3. Mine de rien, ils viennent de faire tout ce que je trouve contraire à la licence. Avant, c'était un peu "venez, on danse comme des cons dans un salon, mais on s'amuse ensemble". Là, c'est "chacun son casque, chaque chez soi, et on danse dans un monde virtuel". On a connu mieux comme ambiance. C'est prévu pour le 15 octobre 2024.



C’est fou comme Ubisoft n’arrive pas à me faire sauter au plafond, même avec un jeu Star Wars qui a l’air d’avoir quand même un peu de la gueule. En même temps, commencer une conférence par 20 minutes de jeu de, c’est un peu comme commencer une journée en mangeant 5 kg de patates. C'est peut-être un peu trop au réveil. Bref, au moins, on a un gros aperçu de ce que proposera le jeu de Massive Entertainment . Il est donc question d’un grand monde ouvert avec des phases en TPS, du gunfight, quelques énigmes, d’autres de dogfight dans l’espace, ou encore des phases d’infiltration et autres dialogues à choix multiples qui auront une incidence sur le scénario (nous dit-on).Si vous accrochez un peu, l’aventure avec la hors-la-loi Kay Vess et son petit pote animalier Nix, débutera dès leApparemment,est encore pas mal joué et ce FPS free-to-play aura droit à une nouvelle saison apportant tout un tas de trucs, à commencer une faction provenant de Rainbow Six Siege, mais aussi trois armes, trois cartes, et tout un tas d’autres choses. Si jamais vous y jouez, tout cela débarque leLe fameux Sea of Thieves d’Ubisoft, mais en casse-gueule. Le jeu qui, après une première présentation à l’E3 2017, a fini par sortir d’un océan avec beaucoup trop de vagues, le 16 février 2024. Oui, 7 ans plus tard. On sent que la mer est encore agitée et j’ai bien de la peine pour Neven Dravinski, senior producer chez Ubisoft Singapore , qui tente de vendre “son jeu", lui qui est arrivé dans le studio en mai 2022 (merci LinkedIn). Bref, il s’agit ni plus ni moins du contenu de la saison 2, avec une sorte de pirate Joker et des bâteaux bariolés, le tout étantpour la poignée de joueurs et joueuses s’accrochant encore à la barre.C’est au tour de Gwenn Berhault, brand director chez Ubisoft Montpellier de débarquer sur scène pour nous annoncer trois super nouvelles pour la licence, qui fête au passage ses 35 ans cette année.On commence avec une vidéo tout ce qu’il y a de plus dégueulasse : du gameplay et des streameurs qui gueulent dans leur micro comme s’ils voyaient la fin du monde arriver devant eux. Tout ça pour annoncer une mise à jour gratuite, portant le nom de. Mais aussi un DLC, lui certainement payant, s’appelantet étant attendu pour. Ça me fait penser que je n’ai toujours pas enlever le blister de mon jeu.Le roguelike de chez Evil Empire , sorti en early access sur PC a droit à. Elle apporte de nouveaux ennemis et armes, un équilibrage, etc. Bref, c’est un chouette jeu, mais pas terminé.Une autre définition populaire décrit une « arlésienne » comme une chose ou un événement dont on parle souvent, qu'on attend, mais qui n'aboutit pas, ne se produit pas ou ne vient jamais. On parle alors d'« arlésienne » comme on évoque « la Saint-Glinglin » ou « les Calendes grecques ».Merci Wikipedia. Et bien vous savez quoi ? Le remake dea une nouvelle date de sortie ! Cette fois-ci, ce sera. Oui, dans deux ans.Dévoilé lors de l’Ubisoft Forward 2020, ce remake qui était à la base développé par Ubisoft Pune avec le soutien d'Ubisoft Mumbai, s’est pris les pieds dans le sable plusieurs fois. D’abord attendu pour le 21 janvier 2021, puis repoussé au 18 mars 2021, avant de se prendre un retard indéfini courant février 2021, ce remake semble galérer comme pas possible.La direction d’Ubisoft a même décidé de transférer le développement chezen mai 2022, pour ensuite revenir sur le devant de la scène un an plus tard, en mai 2023. Nous voici en juin 2024, mais c’est bon ! Maintenant que le studio a aussi le support des studios de, le développement avance véritablement. Jusqu'au prochain report ? Tout ce temps de développement me fait fortement croire que l'on aura plutôt droit à un vrai remake, plutôt qu'à un portage HD. Il ne reste plus qu'à espérer que le tout ne sera pas trop dénaturé.