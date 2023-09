State of Play du 14/09/23 : le résumé à la bourre

Un State of Play qui était court (heureusement), et où il n’y a pas eu de grosses surprises, mis à part peut-être l’annonce du DLC Separate Ways de Resident Evil 4. Cependant, on savait qu’on allait y avoir le droit un jour. Sony ne s’est pas privé de rester en grande partie sur des valeurs sûres, mais ça fait léger quand même admettons-le.