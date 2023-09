Nintendo Direct du 14/09/23 : le gros résumé

Comme d’habitude, annoncé à peine 48 heures en avance, ce Nintendo Direct a pris tout le monde par surprise, et surtout, a encore été très riche en annonces, que ce soit pour les certitudes qui ont maintenant des dates, ou des nouvelles petites surprises. Et pour présenter tout ça, on retrouve cette fois-ci Shinya Takahashi (General Manager of EPD) et sa bonne humeur. C’est parti !

Splatoon 3

Mario vs. Donkey Kong

Prince of Persia: The Lost Crown

Horizon Chase 2

Super Crazy Rhythm Castle

On avait jamais parlé de Super Crazy Rhythm Castle, et c'est probablement la seule et dernière fois qu'on en parle. On a devant nous une sorte de jeu de mash-up coopératif à énigmes pas forcément dingue visuellement, proposant un mode local jusqu’à 4 joueurs, mais aussi en ligne, le tout développé par Konami qui semble sérieusement penser que des gens vont claquer 40€ pour ça le 14 novembre prochain. Au passage, ce sera aussi disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.





SPYxANYA: Operation Memories

SPYxANYA: Operation Memories. Mine de rien, ça a l’air plutôt soigné visuellement et comme il est prévu courant de l’année 2024, on devrait le revoir dans un autre Direct quand on en saura plus.



Super Mario RPG On en a parlé dans le Super Mario RPG, le remake de l'épisode Super Nintendo (jamais chez nous à part dans les consoles virtuelles et dans la Snes Mini), est toujours bien prévu pour le 17 novembre de cette année. Et même si certaines personnes n’ont aucun goût et le trouve “moche”, personnellement, j’ai un gros faible pour ce genre de design.



Another Code : Recollection Alors là, je suis en train de fondre, carte bancaire à la main, en voyant le retour de la licence Another Code. Très loin d’être la plus connue, elle a commencé avec Another Code : Mémoires doubles, le premier épisode sorti en 2005 sur Nintendo DS, et mettant en avant les capacités de la console, tant d’un point de vue technique que ludique. Je me souviens encore avoir passé un très bon moment sur cette petite perle. Quelques années plus tard, c’était au tour de Another Code R - Les Portes de la Mémoire de débarquer sur Wii en 2009. Là aussi, Cing, le studio auteur de ces deux épisodes, et malheureusement fermé depuis 2010, avait fait un excellent boulot sur l’ambiance et les énigmes qu’il fallait résoudre à coups de Wiimote.



Ici, Another Code : Recollection est, comme son nom l’indique un peu, un remaster des deux épisodes. C’est donc un vrai bonheur de retrouver Ashley Mizuki Robin qui a toujours cette touche de douceur, dans ces deux point and click, mêlant énigmes et mystères entourant le décès de sa mère. Ce serait évidemment un achat obligatoire dans mon cas, dès le 19 janvier 2024. Princess Peach : Showtime! Présenté comme étant en cours de développement lors du Nintendo Direct de juin, donc sous-entendu “c’est pas pour tout de suite qu’on reverra des images”, la Princess Peach créé la surprise en revenant avec son propre jeu ! Déjà, elle revient avec un nom, Princess Peach : Showtime!, mais aussi une date, le 22 mars 2024. Le scénario a l’air un peu éclaté, mais c’est tout à fait normal. En gros, l’histoire tourne autour de Peach qui souhaitait assister à une pièce de théâtre, lorsque que Syrah (la méchante du jeu) débarque et fout la merde.



Pas le choix pour Peach, faut remettre de l’ordre, et pas question d’appeler les copains moustachus. C’est donc avec Stella (une sorte d’étoile) qu’elle part à l’aventure. Peach devra sauver chaque pièce de théâtre avec un uniforme différent à chaque fois, et donc une manière de jouer différente. Tantôt épéiste, une autre fois détective ou encore maîtresse de Kung-Fu. Comme d'habitude, c’est hyper soigné et c’est blindé de données idées ici et là.



SaGa Emerald Beyond C’est pas tous les jours que l’on a un nouvel épisode de la licence SaGa. Si vous aimez les JRPG, vous connaissez probablement cette série, au moins de nom. Et bien sachez qu’elle revient avec SaGa Emerald Beyond, qui fait suite à SaGa : Scarlet Grace (2016). Au menu du jour, pas moins de six personnages : Tsunanori Mido (le marionnettiste), Ameya (la sorcière), Bonnie & Formina (le duo d’apprenties policières), Diva No.5 (la cantatrice mécanique) et Siugnas (le roi lugubre). Le délire étant évidemment de choisir un personnage et de partir à l’aventure à travers 17 mondes interconnectés (ce qui promet normalement une grosse rejouabilité). Pas encore de date, mais c’est prévu pour 2024.



Tomb Raider I-III Remastered Je quoi ? Aspyr a perdu du temps à porter les trois premiers Tomb Raider sur Switch, via Tomb Raider I-III Remastered ? On va pas se mentir, ça reste des classiques, mais il existe probablement de très bon mods PC faisant bien mieux que ça, surtout pour 30 balles. Sortie prévue le 14 février 2024.



Le Retour de Detective Pikachu Et encore Le Retour de Detective Pikachu. On ne va pas y revenir, puisque j’ai l’impression qu’il est là dans tous les Nintendo Direct depuis son annonce. C’est prévu pour le 6 octobre, donc dans moins d’un mois.



Trombone Champ C’était une évidence, Trombone Champ arrive sur Switch après avoir fait la joie des influenceurs pendant environ une semaine, avant de tomber dans l’oubli. Cependant, ce portage ajoute une grosse mise à jour avec les fonctionnalités des Joy-Con. C’est dispo maintenant tout de suite via l’eShop, mais aussi sur Steam.



Battle Crush Il fallait bien quelques “random games” dans cette présentation, et en voilà un autre. Battle Crush est un des autres nombreux projets de NCSoft, proposant une sorte de mixe entre le MOBA et le Battle Royale. Est-ce que j’aurais oublié ce jeu en écrivant le prochain paragraphe ? Oui. C’est prévu pour le printemps, avec une phase de bêta courant octobre.



Wartales Pas forcément le genre de jeu que l’on attend forcément sur Switch, parce que vraiment orienté PC dans son interface, Wartales, développé par Shiro Games arrive dès aujourd’hui sur Switch, en exclusivité temporaire sur console. Et si vous avez un PC, il est déjà sorti depuis avril sur Steam. Le petit plus cool, c’est qu’il est possible de jouer à 4 en ligne pour explorer ce vaste monde et taper sur des méchants.



Contra: Operation Galuga Comment dire. J’adore Contra et je ne suis certainement pas le seul, et j’ai de très bons souvenirs de cette série de chez Konami. Alors un portage, ça ne se refuse pas non ? Surtout quand il s’agit d’un remaster du premier épisode sorti en Arcade en 1987 puis sur NES peu de temps après. Oui, sauf que. C’est prévu pour une sortie début 2024, et il va probablement falloir vraiment bosser sur la technique, parce que c’est pas possible là.



Unicorn Overlord Sous ce nom claqué au sol, qui ferait presque penser à un petit jeu mignon avec des licornes, Unicorn Overlord cache en fait le dernier né du studio Vanillaware (GrimGrimoire, Odin Sphere Muramasa: The Demon Blade, Dragon's Crown et 13 Sentinels: Aegis Rim pour ne citer qu’eux). Alors tout de suite, on ouvre grand les yeux et on monte le son.



Comme d’habitude, la direction artistique ne laisse pas indifférent, on sent que le boulot a été poussé à fond et que chaque détail a est peaufiné comme il le faut. On se retrouve face à un RPG avec des combats au tour par tour, un vaste monde qui semble vraiment vivre, pas moins de 60 personnages et 5 nations qui auront forcément toutes un lore bien spécifique. Ca a l’air merveilleux et c’est prévu pour le 8 mars 2024 sur Switch, mais aussi sur PS4, PS5 et Xbox Series.



Luigi’s Mansion 2 HD Présenté il y a quelques mois aussi, Luigi’s Mansion 2 HD revient se montrer. Ce portage Nintendo 3DS vers la Switch a été grandement amélioré par rapport à ce que l'on avait vu, sans pour autant attendre le poliche du 3ème épisode. Mais il aura encore le temps se peaufiner encore un peu, puisqu'il n'est pas prévu avant une sortie en été 2024. Pour le reste, on retrouve exactement les mêmes choses que l'épisode 3DS, qui n'est pas forcément le meilleur de la série.



Un musée et des amiibos Je passe rapidement sur cela, mais Nintendo va ouvrir un musée au Japon. Chouette, mais un peu loin pour nous. Côté amiibos, voici le listing : Zelda et Ganondorf de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, le 3 novembre 2023

de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, le 3 novembre 2023 Noah et Mio de Xenoblade Chronicles 3 (uniquement en pack), le 19 janvier 2024

de Xenoblade Chronicles 3 (uniquement en pack), le 19 janvier 2024 Sora (Super Smash Bros. Ultimate série Kingdom Hearts), courant 2024. F-ZERO 99 Le voilà notre F-Zero ! Bon ok, c'est pas GX, mais F-ZERO 99. Autant dire que c'est cool et en même temps pas vraiment ce que l'on attend. On devra se contenter de F-Zero version Super Nintendo, mais jouable jusqu'à 99 en ligne et évidemment, avec un aspect Battle Royale. C'est disponible dès maintenant pour les abonnés au Nintendo Switch Online.



A League of Legends Story Comme ce n’est pas du tout mon délire, que j’y connais que dalle dans la licence League of Legends, je vais faire très vite et vous présenter deux projets de Riot Forge. Le premier est Bandle Tale: A League of Legends Story, un RPG bac à sable, donc potentiellement pas du tout narratif, mais plutôt mignon et potentiellement bouffe temps comme Animal Crossing ou Stardew Valley. C’est prévu en 2024. Le second est Song of Nunu: A League of Legends Story, une aventure narrative jouable en solo, avec Nunu qui est apparemment un personnage de League of Legends. C’est prévu le 1er novembre.







WarioWare: Move It! Piqûre de rappel pour WarioWare: Move It!, qui sortira le 3 novembre prochain sur Switch. Rien de spécial à dire, la bande-annonce parle d’elle-même : ça a l’air totalement idiot et c’est exactement ce que l’on cherche !



Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Bon, on reprend une voix sérieuse et on va parler JRPG avec plus de 100 héros uniques dans Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes. Ah oui, ça rigole zéro là. Bon, ça à l’air quand même assez classique et on pourra voir ce qu’il en est vraiment le 23 avril 2024.



Eastward: Octopia Vous avez aimé Eastward ? Bonne nouvelle, un DLC arrivera cet hiver sur Switch. Par contre, il semble s’agir uniquement d’une sorte de “jeu de ferme” avec les personnages principaux du jeu… C'est tout de suite moins fun.



Wargroove 2 Après ce qui semble être un flop pour le retour d’Advance Wars, les fans du genre ne seront pas en reste puisque Wargroove 2 arrivera le 5 octobre sur Switch ! Le premier était déjà assez énorme en contenu, très généreux en gameplay. Ce second épisode semble aller sur la même voie, avoir 3 campagnes et tout un tas d'histoires qui s'entremêlent, mais aussi un mode rogue-like et des nouveaux commandants !



Dave the Diver 26 octobre. Mieux qu’un grand discours,



Mario Kart 8 Deluxe La fin d’année arrivant à grand pas, il est temps de parler de la dernière vague du contenu DLC de Mario Kart 8 Deluxe. Voici le programme de cet hiver : Circuit Daisy de Mario Kart Wii

D'autres circuit (8 en tout)

Personnage Diddy Kong de Mario Kart Double Dash!!

Personnage Funky Kong de Mario Kart Wii

Personnage Pauline de Mario Kart Tour

Personnage Peachette de Mario Kart Tour Le Pass circuits additionnels sera aussi disponible en physique (une boite avec un code dedans et des goodies) le 6 octobre prochain.



Among Us Vous vous souvenez d'Among Us, le jeu du Covid-19 ? Ok. Bah il y a une nouvelle carte : The Fungle. Et c'est prévu en octobre, gratuitement.



Paper Mario : La Porte Millénaire Enfin, Nintendo se décide à ressortir Paper Mario : La Porte Millénaire, l'épisode GameCube, mais sur Switch. Comme on a déjà presque tous les gros jeux Wii U, il semble normal de passer sur GameCube. Bref, si vous aimez Paper Mario, il s'agit d'un épisode à faire, surtout que pour le retrouver dans son état d'origine, il faut banquer un peu... Pas de date à part un vague 2024, et l'assurance de le revoir dans les prochains mois.



