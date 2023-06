Devolver Direct : le nano-résumé

Vous comptiez sur Devolver et son Direct pour rincer le sale goût que vous a laissé en bouche le Summer Game Fest ? Pas de chance, l'édition de cette année était vraiment flemmarde. Entre les vannes sur le retour d'une vraie fausse mascotte et la génération de contenu par une IA, on a eu droit à quatre annonces de jeux, dont deux étaient déjà connus, et un est une suite dont il faut pour l'instant se contenter du titre. Ca ne fait pas bien lourd, et en plus il n'y avait même pas Nina Struthers, mais au moins ça ne durait que vingt minutes et pas deux heures.Si on veut être généreux, on peut aussi ajouter l'annonce d'un remaster du Shadows of the Damned de Grasshopper pendant le compte à rebours de pré-show. On n'est pas bien sûr de comprendre qui a eu cette idée saugrenue, le jeu n'étant pas vraiment un chef d'oeuvre ayant laissé une empreinte indélébile dans toutes les mémoires. On en apprendra plus pendant le Grasshopper Direct (là aussi : pourquoi ?) prévu la semaine prochaine.La vidéo de la conférence en entier