Ubisoft Forward : le résumé

Les conférences E3 (ou assimilé) d' Ubisoft ont toujours tendance à être celles du malaise, entrecoupant les présentations de jeux de passages plus ou moins gênants. Cette année, le taux de cringe était clairement plus élevé que la moyenne (on a eu droit à la traditionnelle ouverture sur une chorégraphie live pour Just Dance 2024), avec en plus un petit côté un peu fauché, comme si la boite voulait être raccord avec ses résultats financiers catastrophiques . Pourtant, la Guillemot Corp avait tout à prouver après plusieurs années dénuées de sorties majeures. Du coup, au delà du malaise, est-ce qu'ils ont quand même envoyé du lourd ? Un peu, en montrant exactement ce qu'on attendait, mais absolument rien de plus.Totalement absent des radars depuis son annonce en 2021 , le Avatar: Frontiers of Pandora de Massive a eu l'honneur d'ouvrir le Ubishow de ce soir. La présentation était relativement longue alors que finalement on peut la résumer très simplement : c'est Far Cry, sur Pandora, dans lequel on incarne une alien bleue.Vue FPS, combats furtifs à l'arc ou bourrins avec des flingues piqués aux envahisseurs humains, zones de la planètes à libérer pour que les clans qui les habitent nous rejoignent dans la grande bataille finale, craft de potions et équipements, arbre de progression du personnage pour débloquer de nouvelles compétences, jeu en coop à deux... Far Cry, quoi, ni plus ni moins. Bon, un peu plus quand même niveau technique car le jeu n'utilise pas le Dunia de l'âge de pierre mais bien le rutilant Snowdrop de Massive (capable de belles choses comme nous l'ont prouvé les deux The Division), donc si on arrive à passer outre le design d'assez mauvais goût propre à la licence, ça a plutôt une bonne tête. On pourra aussi avoir sa propre bestiole volante customisable qui sera utile dans les combats mais aussi pour se déplacer sur la planète, car cette dernière semble vraiment très vaste.Tout ça semble extrèmement convenu et banal, et ne devrait plaire qu'à ceux qui ne sont pas lassés de la formule des open worlds Ubisoft et qui en plus ne sont pas allergiques à la franchise de Cameron. Ca fera en tout cas un jeu à mettre sous le sapin puisque la sortie est prévue pour le 7 décembre, sur PC et nouvelles consoles.Ubisoft s'est ensuite auto-tapé dans le dos pour se féliciter d'avoir attiré plus d'un million de joueurs sur la bêta fermée de XDefiant , son FPS multi qui semble vouloir reprendre la place laissée vacante par les Calofe depuis que la série d'Activision a décidé de se focaliser sur son horrible mode Warzone. À part ça et quelques extraits de jeux (et de joueurs qui crient et donnent envie de leur mettre des coups dans le visage avec un objet très lourd), rien de nouveau si ce n'est que la sortie de la version finale est prévue pour cet été, qu'il y aura une bêta ouverte du 21 au 23 juin, et qu'il y a déjà une roadmap de l'enfer qui dégueule de contenu, on bon jeu-service qu'il est.Dévoilé en ouverture du Summer Geoff Fest, Prince of Persia: The Lost Crown a eu droit ce soir à une présentation un peu plus détaillée. Enfin, elle aurait pu être détaillée si le gameplay présenté n'avait pas été filmé off screen avec la tête du développeur en gros plan qui cachait tout. Le jeu est présenté comme un "semi open world" avec de nouveaux pouvoirs à débloquer au fil de l'aventure, et notamment celui de rembobiner le temps. On pense deviner que le jeu sera donc une sorte de metroidvania, ce qui ne serait pas une mauvaise chose en soi même s'il faudra arriver à passer outre sa gueule de jeu Gameloft.On passe sur l'annonce d'une série animée Netflix plus ou moins basée sur Far Cry Blood Dragon mais qui sera en fait une sorte de pot-pourri de plein de licences Ubi, produite par Adi Shankar, déjà à l'oeuvre sur la série animée Castlevania ? Oui, on passe.The Division Resurgence, le jeu mobile, on s'en fout aussi ? Absolument, même si c'était rigolo de voir le contraste entre la jolie cinématique bien léchée et les phases de gameplay hideuses. Petite pensée pour le Helicopter de Bloc Party, qui doit sûrement se demander ce qu'il fout là.Du nouveau sur Skull & Bones , enfin ! Le jeu a eu droit à une longue et très détaillée présentation de son gameplay, suivie d'une date de sor-- Je plaisante. Il y a des mecs qui sont venus chanter, avant l'annonce d'une bêta fermée le 25 août. Merci, c'est tout pour ce soir, à l'année prochaine pour un nouveau report. The Crew Motorfest a eu droit à son petit segment, et ressemble en tous points, comme on pouvait s'y attendre, à Forza Horizon. À la limite, on apprécie les événements avec des thématiques un peu fortes, comme ce championnat dédié aux sportives japonaises qui transforme Hawaii en y collant des dragons et des néons bleus et roses partout. C'est facile et pas très fin, mais ça permettra au jeu de se renouveller un peu.Par contre, il va être temps pour Ubisoft et Ivory Tower de clarifier une bonne fois pour toutes si oui ou non le jeu se limitera aux voitures (et éventuellement aux motos) ou si les avions et bateaux seront de retour. On espère évidemment que non, parce que les avions et les bateaux de The Crew 2 c'était, mais certaines personnes ayant pu participer aux sessions de test fermées prétendent qu'ils sont bien là, alors que la communication autour du jeu ne les évoque pas une seule fois. De toute façon on sera fixés assez vite, puisque le jeu sortira le 14 septembre, soit pile une semaine après le passage du rouleau-compresseur Starfield qui n'aura laissé derrière lui que mort et désolation. Le dernier showcase Oculus Meta ne nous avait pas appris grand chose sur le futur Assassin's Creed Nexus VR, et il ne faut pas compter sur la conf Ubi pour nous en dire plus, à part qu'il nous fera incarner Ezio (de AC2), Kassandra (de AC Odyssey) et Connor (de AC3 le maudit), et ce peut-être d'ici la fin d'année.Attendu au tournant par tous les déçus du virage RPG pour neuneus / open world gargantuesque amorcé avec Origins Assassin's Creed Mirage a eu évidemment droit à un gros segment pour nous présenter à quoi il ressemblera. Sans grande surprise, il ressemble très fort à Assassin's Creed.Toute l'action se déroulera en ville, on fera des pirouettes sur les murs, les toits et les câbles tendus entre les bâtiments tous les trois mètres, on se fera courser par des gardes qui lâcheront l'affaire dès qu'ils nous perdent de vue plus de cinq secondes, on pourra se camoufler au milieu des passants ou dans les hautes herbes magiques qui rendent invisible... Absolument zéro surprise, mais après trois épisodes nécessitant chacun entre 100 et 200 heures pour en voir le bout, ça semble presque rafraichissant de revenir à cette formule éprouvée. Et puis avec sa technique plus que vieillissante, à peine camouflée par le talent des artistes du studio qui arrivent malgré tout à rendre le jeu regardable, on aura vraiment l'impression d'être de retour dix ou quinze ans en arrière.La sortie est prévue le 12 octobre, soit pile une semaine avant le Spider-Man 2 d'Insomniac.Enfin, pour conclure ce Ubi Forward, on a eu droit à la présentation de gameplay tant attendue du Star Wars Outlaws (ou, comme l'appelle ce bon Yves qui devrait vraiment prendre sa retraite, "Star Wars Outlook") dévoilé hier chez Microsoft. Pendant une dizaine de minutes, on a vu un best of de ce que le jeu aura à proposer : de l'infiltration qui tourne évidemment mal et se transforme en échange de coups de blasters avant que l'héroïne ne prenne la fuite et que s'engage une course-poursuite en speeders, suivie par une courte cutscene au terme de laquelle Kay se retrouve traquée par l'Empire avant de quitter la planête à bord de son vaisseau et d'engager le combat avec quelques TIE Fighters, pour finalement fuir ces derniers d'un saut en hyper-espace qui l'amènera sur une autre planète. Ouf.C'était très impressionnant, tant visuellement (encore merci le Snowdrop Engine) que sur les ambitions et la variété de ce que semble vouloir proposer le jeu. Toutefois, on n'est pas dupes une seule seconde, et il est clair qu'on est sur un niveau de bullshit au moins équivalent à celui du reveal de Watch Dogs en 2012. On est également plus que dubitatifs sur le fait que le jeu sorte l'année prochaine, même en toute fin d'année : quand on en est encore à présenter une vidéo aussi bidonnée, surtout pour un jeu d'une telle envergure, c'est qu'il reste encore énormément de boulot derrière.