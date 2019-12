Les Fact'Or 2019

On a l'impression de redire ça chaque année, mais 2019 a été particulièrement chargée en jeux dignes d'intérêts. Au moment des bilans de fin d'année, on est donc allé à l'essentiel pour les Fact'Or cuvée 2019. Pas de format original ni de vote du public compliqué à mettre en place, ni même de grand gagnant, mais simplement la rédaction qui se réunit autour de catégories plus ou moins sérieuses. Chacun et chacune vient avec son champion, et vous repartez avec une wishlist longue comme le bras. Parce qu'on préfère prévenir : notre sélection est aussi éclectique que notre rédaction.

La technique la plus impressionnante

Même si c’est pour afficher des murs gris

L’esthétique qui fait wahou

Même si c’est deux pixels qui se battent en duel

(ndlr : mais sortis sur PC en 2019, on va vous faire une dérogation pour cette fois)

La meilleure B.O.

Celle qu’on écoute après, ou celle qui ne fonctionne que pendant

Le meilleur sound design

Parce que rien ne vaut le bon son pour le bon monstre