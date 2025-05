Fast Fusion veut nous mettre une baffe

Performance - 1080p, 60fps, HDR,

Alors que la Switch 2 sort dans 15 dodos exactement, le studio Shin'en en profite pour communiquer autour des différents modes graphiques de Fast Fusion , l'un des jeux de lancement de la console de Nintendo Si jamais vous ne connaissez pas cette licence de jeu de course futuriste, sorte de mélange de F-Zero et WipEout, sachez qu’il s’agit du 4ème épisode, avec Fast Racing League tout d’abord sorti sur le WiiWare de la Wii en 2011, qui a eu une suite, Fast Racing Neo sur Wii U en 2015 (émotion, ma première actu sur Factor est sur ce jeu), et enfin, a connu un peu plus de succès avec Fast RMX au lancement de la Switch en 2017. On se retrouve donc avec Fast Fusion et comme pour les 3 épisodes précédents, Shin'en a mis la barre assez haute concernant la qualité technique, chose qu’ils maîtrisent bien mieux que le développement web, comme le prouve leur site Mode dockée :Mode portable :Clairement, Shin'en cherche à tirer pleinement parti des capacités de la petite Switch 2, et atteint des performances assez cool. Autre information intéressante, le studio confirme être actuellement au boulot sur un patch se concentrant sur le mode docké “Quality” afin de rester à 4K/60 images/seconde tout le temps. Ils travaillent aussi sur un autre patch avec le but ultime d’atteindre les 120 images par seconde (pas de précision sur quel mode).On sait déjà que Fast Fusion proposera un total de 12 circuits répartis dans 4 coupes, et que le studio assure qu’une mise à jour de contenu gratuit arrivera peu après le lancement. Pour rappel, le jeu est vendu uniquement sur l’ eShop pour 15 balles ( par ici ).