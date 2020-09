Votre jeu vidéo, avec ou sans crunch ?

Le crunch est une pratique tristement courante dans l'industrie des jeux vidéo. Et on ne parle pas juste de donner un dernier coup de collier avant la livraison finale. On parle d'un système où les développeurs sont fortement encouragés (pour ne pas dire obligés) à sacrifier leurs soirées et leurs week-ends pendant des semaines voire des mois afin d'atteindre un objectif irréaliste.Derrière vos jeux favoris, il y a une armée de gens qui ont parfois raté les premiers pas de leur progéniture ou qui ont du reporter une visite vitale chez le médécin car les dirigeants en amont ont décidé qu'il fallait absolument sortir le jeu pour Black Friday. Mais cet élément humain semble souvent échapper aux joueurs. Factornews propose donc une solution : si on sait de source sure que les développeurs d'un jeu ont du faire des heures sup' pas possible, on collera un macaron bien visible dans le test du jeu en question.Alors il est fort possible qu'on en rate quelques uns mais ce genre de choses est rarement secret surtout dans le monde des AAA. Typiquement cette année The Last Of Us 2 aurait mérité le macaron et Cyberpunk 2077 va le recevoir