Un Animal Crossing Direct ce jeudi

Arrêtez tout ! Ou en tout cas, prévoyez une pause de 25 minutes ce jeudi 20 février à 15h, puisque Nintendo vient de confirmer un Nintendo Direct spécial Animal Crossing : New Horizons . Toujours (très) attendu pour le 20 mars prochain, ce direct devrait nous dévoiler "tous les détails de la formule Évasion Île déserte de Nook Inc.", sans pour autant tout spoiler.Et évidemment, on vous fera tout un résumé pour vous dire qu'au final, vous devez quelques millions de clochettes à Tom Nook.