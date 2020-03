The Flowers Collectors : fenêtre sur ours

Ils se comptent sur les doigts d'une main, ces jeux qui peuvent se targuer d'avoir tiré une larmichette ou deux à notre Président, aussi The Lion's Song valait bien son pesant de cacahuètes. Les Viennois aux commandes de Mi'pu'mi Games changent toutefois de décor avec leur nouvelle production : The Flowers Collectors à venir cette année sur PC. Dans la moiteur de l'Espagne anthropomorphique de ce jeu d'enquête Hitchcockien, on dirige Jorge, un ex-flic en fauteuil roulant à la retraite qui assiste impuissant à un crime en bas de chez lui.Accompagné d'une jeune journaliste intrépide, mais également de quelques accessoires comme une paire de jumelles, un appareil photo ou un talkie-walkie, il devra tout faire pour confondre le tueur sans se faire remarquer. Les développeurs nous promettent déjà des interrogatoires, une frise chronologique des événements à reconstruire et une Ibérie post-Franco (l'intrigue se déroulant en 1977) qui donnera un ton tout particulier à l'aventure. Rendez-vous plus tard en 2020 donc pour savoir si c'est définitivement Emile le tueur.