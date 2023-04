Super Psycho Odyssey

L'équipe de 2 Player Productions a suivi le développement de Broken Age depuis le kickstarter jusqu'à la sortie. Le tout a donné un merveilleux documentaire en 20 parties regardable ici . Ils ont remis le couvert pour Psychonauts 2. Pendant six ans, 2 Player Productions a vécu le quotidien de Double Fine avec des équipes qui finissent par oublier qu'elles sont constamment filmées. Là encore, on suit le développement du jeu depuis les premiers concepts jusqu'à la sortie avec tous les rebondissements, tracas, succès, défaites, désillusions, rires, larmes...Tout y passe : le Fig initial, le développement en parallèle de Rhombus Of Ruin (Psychonauts VR), les départs d'anciens, les frustrations des nouveaux, les conflits entre les équipes, l'éditeur qui fait faillite, le rachat par Microsoft, Covid,.... Ca donne le documentaire le plus honnête et le plus humain jamais créé sur le développement d'un jeu vidéo. C'est le truc que tous les aspirants développeurs devraient regarder pour comprendre le milieu et du travail nécessaire pour faire un grand jeu. Psychonauts 2 est un très grand jeu, un de meilleurs jeux de plateforme de ces dix dernières années (au passage il est en soldes ).On recommande de jouer au jeu avant de regarder le docu. Non seulement c'est encore plus attachant car vous connaissez le résultat final mais le docu dévoile aussi pas mal de surprises du jeu. 6 ans c'est long et le documentaire appelé PsychOdyssey compte 32 épisodes qui font en général 45 minutes chaque. Le premier épisode revient sur le genèse du premier Psychonauts.